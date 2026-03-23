Experimento inquietante en Netflix: la familia que empezó a recibir cartas siniestras y cuya historia sólo dura 7 capítulos

La hegemonía de las plataformas en el consumo audiovisual ha cambiado, en cierta medida, la forma en la que nos enfrentamos a los contenidos. Nunca antes en la historia de la exhibición cinematográfica y televisiva habíamos tenido tal cantidad de seriales y largometrajes y un poco, la sensación que queda es la de haber mutado de ser espectadores a meros suscriptores. Las producciones alcanzan la relevancia muy rápido y bien pronto, las olvidamos. Y precisamente eso es lo que le ha ocurrido a la inquietante serie de Netflix que en 2022 nos dejó con la boca abierta: Vigilante.

La ficción, supervisada por Ian Brennan y Ryan Murphy (creadores de la antología Monstruo) parte de una historia real que comenzó en 2014. Apoyándose en el artículo The Haunting of a Dream House escrito por Reeves Wiedeman para el New York Magazine. Partiendo de su filia por los true crime y los materiales verídicos de las crónicas estadounidenses, Vigilante terminó siendo un producto atractivo que, a través de sus siete episodios, logró acumular más de 22 millones de visualizaciones completas dentro del terminal. Pero ¿de qué trata esta inquietante trama que destaca como la típica serie de Netflix que el público termina devorando en pocos días?

Es inquietante y adictiva: la mejor serie del 2022

La sinopsis oficial de Vigilante es la siguiente: «La trama sigue a la familia Brannock, los cuales terminan invirtiendo todos sus ahorros en la casa de sus sueños. Una bella propiedad en medio de un exclusivo barrio de Nueva Jersey que termina convirtiéndose en una inesperada pesadilla. Nada más mudarse, los Brannock comienzan a recibir cartas amenazantes de un acosador que se hace llamar ‘El Vigilante’».

Aparte del estimulante punto de partida y del talento de sus showrunner, la producción seguramente concentra sus principales bondades en un casting repleto de talento y caras conocidas. Desde sus dos principales protagonistas, Bobby Cannavale y Naomi Watts a los principales secundarios liderados por la presencia de Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Margo Martindale, Luke David Blumm, Terry Kinney y Michael Nouri.

Los Broaddus, la familia real de los protagonistas jamás llegó a mudarse del todo a la casa por miedo y lo más tétrico de todo es que jamás se descubrió la verdadera identidad de El Vigilante, pues entre otras cosas las cartas estaban escritas a máquina y no habían ni huellas claras ni pistas fehacientes sobre el origen de las mismas. Lo más cerca que se ha estado de descubrir quién era fue en 2016, cuando se encontró un rastro de ADN femenino. Desgraciadamente, no se encontró ninguna coincidencia con ninguno de los sospechosos.

Finalmente, los Broaddus terminaron vendiendo la casa por 959.000 dólares, sufriendo casi pérdidas por valor de medio millón. Hasta la fecha, los nuevos propietarios no han reportado ninguna nueva carta de El Vigilante.

Cabe señalar que los hechos reales de esta familia aparecen en la serie mezclándose con otro crimen real sucedido en los 70, en el que un hombre religioso terminó con la vida de su esposa, de su madre y de sus tres hijos.

Habrá segunda temporada

El impacto viral de la miniserie fue tal que Netflix prepara ya una segunda temporada. Una continuación que posiblemente explore la obsesión de la pareja protagonista. Aunque teniendo en cuenta la filia de Murphy por las antologías, quizás vuelva a iniciar un nuevo universo temático al más puro estilo de American Horror Story o Love Story.