Esta es la duración que tendrá ‘Dune: Parte dos’

Son muchas las voces, entre prensa especializada y público, que se quejan de cómo la duración de las películas ha aumentado recientemente. Este cambio se explica por varios motivos, pero uno de los principales que ya mencionamos es el de diferenciarse del streaming, potenciando al máximo la experiencia en cines. Una tendencia a la que por supuesto, se ha añadido Dune: Parte dos, aumentando el prolongado tiempo de ejecución que ya tuvo su predecesora.

Dune de Denis Villeneuve se estrenó en 2022 con una duración de 2 horas y 35 minutos. El filme fue un éxito de crítica y público, cosechando unas buenas cifras a pesar de haberse estrenado en plena salida de la pandemia. Un triunfo que la llevó a ser la “ganadora técnica” de la 94ª edición de los Oscar, con 6 estatuillas doradas (Mejor montaje, fotografía, banda sonora, diseño de producción, sonido y efectos visuales). Dune: Parte dos tendrá una duración de 2 horas y 45 minutos según el IFCO, un organismo responsable de examinar y certificar todas las películas cinematográficas distribuidas en Irlanda. Por tanto, se convierte en la producción más larga que ha dirigido hasta hora el cineasta canadiense, seguida muy de cerca por Blade Runner (163 minutos).

¿Cuál es la sinopsis de ‘Dune: Parte dos’?

Dune 2 continuará justo después del final de la anterior cinta. En ella, la casa de los Atreides se asentaba en el planeta de Arrakis en detrimento de sus enemigos naturales, la casa Harkonnen. Pero en realidad, todo es una estratagema del emperador para que la casa liderada por el Duque Leto pierda poder al verse asediado por sus antagonistas. En una suerte de supervivencia, el hijo del patriarca de la casa, Paul Atreides y su madre, la dama Jessica, deberán caminar por el desierto con los Fremen. Unos nómadas que llevan habitando Dune desde milenios atrás. Ellos serán la llave para liberar el planeta de la tiranía de Vladimir Harkonen.

La historia concluirá la primera novela de Frank Herbert sobre la saga, a través de un guion que han adaptado el propio Villeneuve y Jon Spaihts. Como novedad Craig Mazin, el creador de las series Chernobyl y The Last of Us, también está acreditado en el departamento del guion.

¿Cuál es nuevo reparto y cuándo se estrena?

Por supuesto, Dune: Parte dos, volverá a contar con Timothée Chamalet, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgard y Zendaya. Esta última con un papel muchísimo más relevante, coprotagonizando el filme repitiendo su papel de Chani. También encontraremos nuevos rostros de nuevas estrellas que mejorarán todavía más si cabe el reparto de esta epopeya galáctica. Con Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken, Tim Blake Nelson y Léa Seydoux.

La cinta iba a llegar a los cines en noviembre del 2023, pero la huelga de actores retrasó su estreno mundial, al no poder hacer estos promoción de ningún proyecto durante el parón. Ahora sabemos que todavía tendremos que esperar hasta el próximo 1 de marzo de este 2024 para verla en la cartelera.

Denis Villeneuve quiere una tercera parte

Todavía no se ha estrenado Dune: Parte dos y Villeneuve ya piensa en adaptar el segundo libro de Herbert, Dune: Mesías. De hecho, ya lleva un tiempo en el proceso de escritura. No obstante la alegría de los fans del género tendrá que contenerse pues el director de Sicario y La llegada necesita un descanso tras rodar estas dos primeras partes de manera consecutiva:

“El guion está casi terminado pero no está terminado. Tomará un poco de tiempo. Existe el sueño de hacer una tercera película…tendría mucho sentido para mí. No sé cuando volveré a Arrakis. Quizás me desvíe antes sólo para alejarme del sol. Por mi cordura mental, podría hacer algo intermedio, pero mi sueño sería ir por última vez a este planeta que amo”.

Desde que comenzase el rodaje, Villenueve ha estado alimentando el hype de los espectadores, asegurando que si bien la primera parte fue una introducción de lo que estaba por llegar, la secuela estará llena de acción.

“Estaba tratando de alcanzar una intensidad y una calidad de emociones que no alcancé con la parte uno y que sí alcancé con la Parte dos. No digo que la película sea perfecta, pero estoy mucho más feliz con la Segunda parte que con la primera parte. No puedo esperar para compartirlo con los fans y los cinéfilos”.