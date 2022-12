‘Las cosas que no nos dijimos’, la serie que adapta la novela de Marc Levy y se estrena el 15 de diciembre

La plataforma de streaming Lionsgate+ estrena el jueves 15 de diciembre la serie de comedia romántica Las cosas que no nos dijimos. Una producción creada por el conocido escritor francés Marc Levy en la que adapta su propia novela. El autor junto a Miguel Curtois, que es el guionistas de la serie, también ha dirigido los nueve episodios que componen la serie.

Marc Levy es uno de los autores más leídos en Francia y su éxito comenzó en el año 2000 cuando publicó su primera novela Et si c’était vrai, la cual se tradujo a 38 idiomas y tuvo una versión cinematográfica de Dreamworks.

Marc Levy es el autor de novelas como Où es-tu?, Sept jours pour une éternité…, La prochaine fois, Vous revoir, Les enfants de la liberté, Mes amis mes amours, Las cosas que no nos dijimos, El primer día y La primera noche (estas tres últimas publicadas en España por la editorial Planeta).

Un padre muy original

La protagonista de Las cosas que no nos dijimos es Julia Saurel (Alexandra María Lara) una mujer que está a punto de casarse y tres días antes de dar el sí quiero recibe una llamada informándole de que su padre (Jean Reno) acaba de morir. Su padre era un hombre muy complejo con el que no mantenía una buena relación y que al final le hará llegar una extraña sorpresa.

Al día siguiente del entierro, Julia recibe una misteriosa caja. Dentro de ella encuentra a un androide de tamaño natural que es un calco de su padre. El androide la convence para embarcarse en un viaje en el que descubrirá cosas sobre su padre que nunca hubiera imaginado.

Una historia emotiva y diferente que ya enamoró a los lectores de Marc Levy y que seguro sorprende a los usuarios de esta plataforma de streaming. Una serie sobre el paso del tiempo, el poder de las palabras y la importancia de disfrutar cada instante con nuestros seres queridos.

El reparto de Las cosas que nunca dijimos

Esta original y sensible serie está protagonizada por Alexandra Maria Lara y Jean Reno. En el reparto están los actores Álex Brendemühl, Martina García, Noémi Besedes, Samuel Schneider y Servet Duran, entre otros.

Otra de las apuestas de la plataforma de streaming Lionsgate+ junto con Las amistades peligrosas, Bailando Step Up, The Serpent Queen, Party Down, The Great o Gangs of London, entre otras muchas.

La serie Las cosas que no nos dijimos consta de 9 episodios y se estrenará el 15 de diciembre en el Reino Unido, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España, Suiza y América Latina, incluyendo Brasil y México.