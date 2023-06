Bradley Cooper ya tiene su próximo proyecto como director después de ‘Maestro’

Todavía no ha estrenado Maestro y Bradley Cooper ya tiene en mente su próximo proyecto que llevará por título Is this thing on?, y que contará con la inestimable colaboración de su amigo Will Arnet, quien también coescribe el guion con Mark Chappell. Por el momento, lo poco que conocemos es que está desarrollándose en las oficinas de Searchlight y que se describe como una comedia negra, aunque los detalles de la trama debido al estado de la producción se mantienen en secreto.

Arnett y Chappel ya han escrito el primer borrador del guion, pero Cooper tendrá que aprobarlo una vez termine la huelga de guionistas. Del mismo modo, el actor y director producirá el filme bajo su sello Lea Pictures mientras que Arnett y Kris Thikier ejercerán como productores ejecutivos.

Bradley Copper y Will Arnett: amigos incondicionales

A pesar de que no los hemos visto juntos en demasiados proyectos, Bradley Cooper y Will Arnett son íntimos amigo. En su juventud compartieron piso, pero sus lazos se estrecharon todavía más cuando el protagonista de Resacón en las Vegas confesó que Arnett le había ayudado a cambiar su vida y a superar el abuso de sustancias. Un paso definitivo para el crecimiento de su carrera. Confesión que el actor contó él mismo en el podcast SmartLess que tiene su compañero.

Arnett está actualmente produciendo Twisted Metal, la nueva serie sobre el reconocido videojuego que prepara Peacock y el próximo julio, podremos verle coprotagonizar Next Goal Wins, el nuevo proyecto del director Taika Waititi.

‘Maestro’: ¿el Oscar soñado de Copper?

Entre sus labores como actor, guionista y productor, el de Filadelfia acumula 9 nominaciones a los premios Oscar que van, desde su salto a la fama por El lado bueno de las cosas, pasado por El francotirador de Clint Eastwood, su estreno como director en Ha nacido una estrella y como productor en el Joker de su amigo Todd Phillips. Justamente, la última consideración para la Academia fue en ese mismo puesto en El callejón de las almas perdidas, a pesar de al mismo tiempo ser el protagonista de la historia dirigida por Guillermo del Toro.

Maestro está dirigida y protagonizada por Cooper y es un biopic sobre el legendario compositor Leonard Bernstein. Un proyecto que heredó del mismísimo Steven Spielberg y que llegará a finales de año a Netflix. Por relevancia, Maestro es una firme candidata a los Oscar y podría por fin suponer la estatuilla para Cooper en al menos, alguno de los departamentos.