Ed Helms habla de su ansiedad tras la fama de ‘Resacón en Las Vegas’

Aunque en el 2009 cuando se estrenó Resacón en Las Vegas, el más famoso del trío protagonista era Ed Helms, esa circunstancia no le libró de pasar por un mal bache tras la considerable notoriedad que ganó su personaje y por tanto, él como actor. En aquel entonces, Bradley Cooper no era la estrella de la industria que es ahora mismo, ni Zach Galifianakis se había convertido en uno de los cómicos más famosos del panorama. Sin embargo, Ed Helms ya era reconocido por sus apariciones en The Daily Show y en la reconocida sitcom The Office.

Resacón en Las Vegas fue un auténtico éxito en la taquilla mundial, llegando a recaudar 457 millones de dólares en la cartelera. Eso, la convirtió en la comedia con calificación R más taquillera de la historia y el impulso al reconocimiento empujó a Helms a un reconocimiento difícil de manejar, algo que él mismo ha calificado como un “tornado de la fama” en el podcast de Conan O’Brien: “Fue muy abrumador. Realmente estaba tambaleándome la mayor parte del tiempo, como después de Resacón en Las Vegas, estaba recibiendo guiones para todos estos diferentes tipos de proyectos. ‘¿Cómo qué hago? No lo sé’. Estaba dando vueltas y entrando en pánico por diferentes cosas. Como ‘Bueno, ¿qué tipo de carrera quieres?’”.

Lejos de no ser agradecido, Helms se sentía por aquel momento afortunado, pero admitió que le causó “mucha ansiedad” y una especie confusión de identidad. “Diré una de las cosas más locas sobre un salto masivo a la fama como ese, y lo que creo que las personas que nunca han lidiado con eso o han estado cerca de eso simplemente no pueden entender, es la pérdida total de control de su entorno”, argumentaba en el podcast el cómico.

El trío volvió a protagonizar dos secuelas más, estrenadas en 2011 y 2013, en las que Helms se apoyó totalmente en Cooper y Galifianakis para mantenerse con los pies en la tierra: “Si no fuera por esos muchachos, no creo que me hubiera mantenido cuerdo”. A diferencia de Helms y Galifianakis, Cooper después construyó una carrera enfocada a los dramas consiguiendo varias nominaciones al Oscar y comenzando con muy buen pie, su labor de director en Ha nacido una estrella. Helms ha continuado el camino de la comedia, gracias a películas como Locura padre o ¡Tú la llevas!