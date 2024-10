Basada en hechos reales: la terrorífica miniserie de Netflix que ya es lo más visto en España

Las ficciones basadas en hechos reales se han convertido en las preferidas de muchos de los usuarios de las plataformas de streaming. La última que se ha convertido en todo un éxito es la miniserie Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez que ha alcanzado los 97,5 millones de horas vistas en Netflix. Aunque es una cifra excelente, está muy por debajo de la conseguida por la primera temporada Monstruos: Dahmer, que en su primera semana alcanzó ya los 196,2 millones de horas visionadas. A pesar de no haber conseguido superar a su predecesora, que sorprendió a todos con la historia de un asesino múltiple, sí que ha logrado que el caso de los hermanos Menéndez vuelva a estar de actualidad. Por increíble que parezca son muchos los que han logrado empatizar con los dos hermanos Lyle y Erik e, incluso, algunos como es el caso de Kim Kardashian, que ha pedido que sean liberados.

Kim Kardashian ha declarado un artículo de opinión publicado en NBC News que los hermanos Lyle y Erik no son «monstruos» y que fueron condenados antes de que su juicio comenzara, además de incidir en la falta de conciencia pública sobre el trauma del abuso sexual masculino en aquel momento. Además, la fiscalía de Los Ángeles ha anunciado la revisión de nuevas evidencias de este mediático caso de los Menéndez. Hay que tener en cuenta que Dahmer apareció muerto en la prisión y el caso por lo tanto está cerrado, pero los hermanos Menéndez siguen en la cárcel.

Durante una conferencia de prensa el fiscal del distrito George Gascón,ha explicado que los abogados de los hermanos solicitaron que se anulase la condena y que la fiscalía tiene «la obligación moral y ética de revisar «las últimas pruebas que se presentaron.

La miniserie Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez de Netflix ha sido creada por Ryan Murphy e Ian Bennan. Esta serie está basada en el crimen que cometieron estos hermanos el 20 de agosto de 1989 cuando acabaron con la vida de sus padres José y Kitty Menéndez en su mansión en Beverly Hills. En 1996 se condenó a Lyle y Erik Menéndez a cadena perpetua sin opción a libertad condicional. Los protagonistas de esta miniserie de Netflix son los Nicholas Alexander Chavez (Lyle), Cooper Koch (Erik), Javier Bardem (José) y Chloë Sevingny (Kitty).

Los dos casos que inspiraron Monstruos de Netflix

Jeffrey Dahmer declaró a la policía que había asesinado a 11 personas y que había cometido actos de canibalismo y necrofilia con los cuerpos de sus víctimas. Tras un juicio corto, Dahmer fue hallado culpable de al menos 15 asesinatos y condenado a igual número de cadenas perpetuas. Tras el veredicto fue enviado a la prisión estatal de Ohio y dos años después murió después de ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda en medio de una pelea en la cárcel.

Sin embargo, los hermanos Menéndez desde el primer momento justificaron haber matado a sus padres José y Kitty por los abusos de todo tipo por parte de su padre. Tras un par de juicios, el jurado popular llegó a la conclusión firme de que los hermanos acabaron con la vida de sus padres. Los asesinos, por su parte, alegaron que cometieron el crimen por miedo. Los hermanos Menéndez tenían cuando cometieron los crímenes Erik 18 años y Lyle 21 y continúan en la cárcel.

Las nuevas pruebas del caso de los hermanos Menéndez

Una de las pruebas que revisarán los fiscales de Los Ángeles según CBS News es una carta que Erik habría enviado a su primo Andy Cano en la que habla abiertamente de los abusos que cometía su padre. Esta fue escrita en diciembre de 1988, ocho meses antes de que ocurrieran los asesinatos y explica lo siguiente: “He estado tratando de evitar a papá. Todavía me pasa, Andy, pero ahora es peor para mí. Todas las noches me quedo despierto pensando que podría venir. Tengo miedo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo cuente a nadie”.

Andy Cano fue uno de los familiares que testificó en el primer juicio de los hermanos y en ese momento dijo que Erik le había confesado a los 13 años que su padre abusaba de él. Según ha explicado Cliff Gardner, uno de los abogados de los hermanos Menéndez, la carta no fue presentada en ninguno de los juicios porque la madre de Cano, que falleció en 2003, la encontró hace dos de años.

La otra prueba que está relacionada con el grupo musical puertorriqueño Menudo. Roy Roselló, exintegrante de la banda, ha explicado que José Menéndez, que en ese momento era vicepresidente ejecutivo del sello musical RCA, también abusó de él cuando tenía solo 14 años. El testimonio de Roselló ya apareció en el reciente documental de la plataforma Peacock, Menendez + Menudo: Boys Betrayed.