Andrew Dominik (‘Blonde’) ve «algo extraño» que se busque a una Marilyn Monroe empoderada

Blonde tiene el honor de ser seguramente, una de las películas más polémicas de 2022. Un resultado esperado, si atendemos a que desde sus continuos retrasos, se filtró el descontento de Netflix con la violencia y desnudez gráfica de la cinta. Su llegada a la plataforma cumplió de las expectativas y el resultado fue una crítica altamente polarizada. Esta ficción sobre la vida de Marilyn Monroe, adaptando la novela homónima de Joyce Carol Oates fue acumulando detractores, sobre todo del sector feminista. Figuras estadounidenses reconocidas como Emily Ratajowski rechazó la propuesta del director Andrew Dominik por “fetichizar el dolor femenino”. Ahora, el cineasta ha querido reflexionar sobre la reacción violenta que generó su película.

Dominik se encontraba en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Arabia Saudita y al ser preguntado por la controversia generada de su visión de Marilyn Monroe, fue claramente crítico con las reticencias del público cuando ven algo que no esperan: “Ahora vivimos en una época en la que es importante presentar a las mujeres como empoderadas y quieren reinventar a Marilyn Monroe como una mujer empoderada. Eso es lo que quieren ver. Y si no les muestras eso, les molesta”, le contaba a The Hollywood Reporter.

Aparte, el director de Mátalos suavemente no sentía ningún deber por proteger la figura de Marilyn Monroe ya que no está viva y su imagen está tan impregnada por la cultura pop que eso le ha llevado a convertirse en una figura mítica. Andrew Dominik lo argumentaba del siguiente modo: “Es un poco extraño, porque ella está muerta. Lo que realmente quiere decir es que la película explotó su recuerdo de ella, su imagen de ella, lo cual es bastante justo. Pero esa es toda la idea de la película. Es tratar de tomar la iconografía de su vida y ponerla al servicio de otra cosa, es tratar de tomar cosas con las que estás familiarizado y darle la vuelta al significado. Pero eso es lo que no quieren ver”.

Finalmente, el realizador dejó claro que tampoco estaba preocupado por la incomodidad y la reacción violenta de algunos sectores ya que como autor, cree que es un “deber solemne” sacarlos de la complacencia sobre las cosas. Al estreno de Blonde, Ana de Armas entró en todas las quinielas para las nominaciones a los Oscar 2023. Sin embargo, parece que el tiempo ha desinflado la candidatura de la actriz de origen cubano.