Vuelta al ruedo de mucho mérito para Juan de Castilla tras una brusca voltereta

La ganadería de Dolores Aguirre era uno de los principales alicientes de la corrida de este martes 27 de mayo de tras su regreso a Las Ventas tras siete años de ausencia en esta Feria de San Isidro. La terna protagonista en lidiarla fue: Fernando Robleño, Damián Castaño y Juan de Castilla.

Fue una tarde en San Isidro donde destacó el valor de Juan de Castilla tras sufrir una fuerte voltereta por el tercero de la tarde, de la que salió ileso milagrosamente y recibió una vuelta al ruedo. Castaño saludó una ovación y Robleño no tuvo opciones.

Empezó la tarde Fernando Robleño recibiendo una ovación al ser una de las primeras actuaciones en Madrid en el año de su adiós a los ruedos. El animal le dio opción de lucirse con el capote. No se empleó en el caballo. Comenzó la faena por unos muletazos desligados para medir al toro que le faltaba mucha raza. Siguió sobre la mano derecha y dejó una gran serie. Mejor por el pitón izquierdo, por el que le exige por abajo y el animal responde. Siguió por el mismo pitón dejando otra serie muy ligada. Poco a poco el toro se fue rajando sin dejar más opciones a Robleño. Remató con media estocada tras dos pinchazos y fue silenciado.

El toro para el salmantino Damián Castaño fue protestado de salida. Humilló en el capote de Damián Castaño dejando un gran saludo por medias verónicas. Se empleó en el caballo. Dejó un gran quite por gaoneras Juan de Castilla y dejó un buen par de banderillas de Rubén Sánchez.

Empezó la faena dándole distancia al animal por muletazos. El toro tenía embestidas sueltas y perdía las manos, lo que complicó su lucimiento. El viento y la escasa fuerza del animal condicionaron la actuación del salmantino. No llegó a tomar vuelo la faena y remató con media estocada tras un pinchazo. Fue silenciado.

Tercero de la tarde para Juan de Castilla que recibió por medias verónicas muy ajustadas. No se empleó en el caballo ni en banderillas. Empezó la faena el colombiano por muletazos sueltos. Al coger la muleta por la diestra fue prendido bruscamente, saliendo ileso de milagro. Se recompuso y siguió con la faena. Tiró de la embestida muy encajado en todo momento. Tuvo mucho mérito su actuación. Remató con una gran estocada. Tras una leve petición de oreja no fue atendida y recibió una vuelta al ruedo. Se fue directo a enfermería.

Fernando Robleño tampoco tuvo muchas opciones con el cuarto toro de la tarde. No dio muchas opciones con el capote. Se empleó en el caballo y fue complicado el tercio de banderillas. Comenzó la faena por muletazos sueltos. Fue muy complicado sacar al animal del tercio. Robleño no cesó en esfuerzos y probó al animal por ambos pitones, pero tras no ver opciones decidió irse a por la espada y abreviar. Finalizó con media estocada y tuvo que hacer uso del verduguillo. Silenciado de nuevo.

El quinto de la tarde para Damián Castaño lo saludó por capotazos sueltos. Cumplió en el caballo y en banderillas donde dejó un gran par Juan Sierra. Empezó la faena el salmantino sobre la diestra, dejando una serie de gran valor con la mano muy baja. Siguió por muletazos, pero poco a poco el animal fue perdiendo fuerza. Dejó un buen par de trincherazos de gran emoción que levantaron las palmas de los tendidos. Muy dispuesto Damián de principio a fin. Siguió por ambos pitones con grandes cambios de mano. Finalizó con media estocada tras un pinchazo y recibió una ovación.

Juan de Castilla salió de la enfermería y se fue a la puerta de chiqueros a recibir el último de la tarde, saludándolo a la verónica. Muy justo en el caballo y en banderillas destacó un buen par de Iván García. Tras brindar al público empezó la faena por muletazos sueltos. No lo tuvo nada fácil el colombiano debido a la falta de embestida del animal. Tras muchos esfuerzos decidió poner punto y final a la tarde. Se atascó con la espada y fue silenciado.

Ficha del festejo

Plaza de Toros de Las Ventas. Decimosexta cita de la Feria de San Isidro 2025. Corrida de toros. Toros de Dolores Aguirre.

Fernando Robleño: silencio y silencio.

Damián Castaño: silencio y ovación.

Juan de Castilla: vuelta al ruedo y silencio