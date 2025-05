Meritoria confirmación de Rafa Serna y gran faena de Roca Rey que cortan una oreja cada uno en Las Ventas

Otra tarde más bajo el cartel de «No hay billetes» regresaba Roca Rey junto a Diego Urdiales y Rafael Serna que confirmaba alternativa ante toros de la ganadería de El Torero este jueves en la feria San Isidro. Una corrida interesante en la que Roca Rey dejó una gran faena al quinto al que le cortó una oreja, Rafa Serna dejó muy buen sabor de boca en su presentación también premiado con una oreja al sexto y, en cambio, Urdiales no tuvo suerte con su lote esta tarde.

Abrió la tarde de su confirmación Rafa Serna ante un primer toro que dejó grandes momentos con el capote. Destacó un gran quite por tafalleras. Se empleó en el caballo. Diego Urdiales dejó un gran quite por verónicas.

Tras la ceremonia de confirmación empezó la faena por muletazos. Le costó mucho ligar cada uno debido a que al toro le faltaba mucha fijeza. La faena no terminó de coger vuelo y remató por manoletinas. Finalizó con media estocada. Fue silenciado.

Con el segundo Urdiales no tuvo opciones. Flojo de salida no le dio opciones en el capote. No se empleó en el caballo ni en banderillas.

Apenas pudo desarrollar su faena por la falta de recorrido. Tras varios intentos de Urdiales por ambos pitones, no tuvo más remedio que abreviar. Se atascó con la espada. Silencio.

Siguió Roca Rey ante el tercer toro de la tarde que recibió a pies juntos. Se empleó en el caballo. Dejó un gran quite a la verónica Rafa Serna. Buen par de banderillas de Viruta levantando la ovación de los tendidos.

El peruano brindó al público y empezó la faena por hinojos en los medios con cambios por la espalda. Siguió al natural dejando una gran serie. A base de esfuerzo dejó otra tanda de gran nivel. Remató con gran estocada. El público pidió la oreja pero no fue atendida.

Tampoco tuvo suerte con el cuarto toro de la tarde Urdiales. Perdía las manos en el capote. Cumplió en el caballo y no dio opciones en banderillas.

Brindó la faena al público y empezó por muletazos por ambos pitones. A base de mucho esfuerzo pudo sacar algún derechazo de gran valor. Por el pitón izquierdo fue imposible. Poco a poco el toro fue a menos y fue inviable. Puso punto final con media estocada. Silencio de nuevo.

Roca Rey dejó una gran faena al cuarto. Muy bien en el capote dejando un ramillete de verónicas de recibo. Se empleó en el caballo y Viruta dejó un buen par de banderillas.

La faena del peruano fue de menos a más. Empezó por lo bajo sin decir mucho y con protestas en los tendidos. Dio completamente la vuelta a la faena, dejando un par de series impecables por la diestra. Siguió toreando en redondo levantando las palmas de los tendidos. Muy buena actitud del peruano. Finalizó con media estocada y fue premiado con una oreja.

Finalizó la tarde Rafa Serna recibiendo al sexto en la puerta de chiqueros. Se libró milagrosamente del trance continuando por verónicas llevando al animal hasta los medios. El animal no se empleó en el toro ni en banderillas.

El sevillano estuvo muy dispuesto durante toda la faena, no lo tuvo nada fácil. A base de paciencia dejó una gran serie por naturales. En uno de ellos recibió un pitonazo en el pómulo. Se recompuso y siguió dejando una gran serie por la diestra. Dejó una actuación de mucho valor. Puso punto final a la tarde con una gran estocada y recibió una oreja. Cerrando una gran confirmación.

Ficha del festejo

Plaza de Toros de Las Ventas. Decimoctava de la Feria de San Isidro 2025. Corrida de toros. «No Hay Billetes». Toros de El Torero.

Diego Urdiales: silencio y silencio.

Roca Rey: ovación y oreja.

Rafa Serna, que confirmaba alternativa: silencio y oreja.