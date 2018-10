‘Operación Triunfo’: resultados del primer pase de micros de la Gala 3 de OT

Los chicos se han enfrentado a su primer pase de micros para la Gala 3 de ‘OT 2018’. Después de la experiencia en las galas anteriores (y viendo que cada vez quedan menos), los chicos se han puesto las pilas durante estos días para que el pase de micros fuera casi perfecto. En este caso tenemos tres canciones individuales, seis dúos y un tema en común, que en este caso es Viva la vida de Coldplay. ¿Cómo les ha ido a los chicos?

África, una de las nominadas, ha escogido a Ariana Grande para la Gala 3, que podría ser su última actuación. Tras verla, todos han pensado que África no lo podía hacer mejor y que tiene muy poco que pulir, aunque Vicky ha insistido en que hace falta trabajar la parte de la coreografía. Por lo demás, África está preparada para enfrentarse a todo.

Dave, otro de los nominados, interpretará a Miguel Ríos para salvarse de la expulsión, aunque parece que no lo tiene fácil y es que, a pesar de que ha comenzado con mucha fuerza, poco a poco se ha ido viendo como el nivel ha bajado, algo que no le beneficia. Los profesores le han aconsejado que mantenga el mismo ritmo todo el tiempo y que “está cerca de tenerlo”. ¿Lo conseguirá de aquí a la Gala 3 de ‘OT 2018’?

Julia es la tercera en cantar en solitario, a pesar de que no está nominada. Cuando Julia supo que debía cantar sola una canción de Lady Gaga, esta se emocionó muchísimo, y lo ha demostrado con creces en el pase de micros. Los profesores la han felicitado, aunque le han hecho algunas recomendaciones sobre los graves.

Famous y Noelia tendrán que mejorar aún un poco más de cara a la gala del próximo miércoles. Eso sí, los profesores les han comentado que no está nada mal y que si logran pulir algunos fallos harán una actuación magnífica, cosa que no ha pasado con Carlos y María, que han tenido una actuación un poco accidentada. No estaban concentrados y es por eso por lo que la canción no salía. Incluso han tenido que empezar dos veces. Aún así, los profesores les han dado ánimos para lo que queda de semana.

Miki y Joan han realizado una correcta actuación vocal, pero la actitud les ha fallado mucho. Tienen que ser mucho más ‘pasotas’ para meterse en el papel de The Cure. Aún tienen unos días para ensayar la actitud, así que no creemos que tengan demasiados problemas el próximo miércoles.

Sabela y Marilia han recibido un gran aplauso por parte de los profesores que les han confesado que parecía el segundo pase de micros de la semana. “Habéis hecho un pase perfecto”. En cambio, Marta y Alba Reche la han “cagado” en el primer pase de micros. Aún así, los profesores les han dado fuerzas y han comentado que no deben desaprovechar la canción.

El pase de micros de Natalia y Damion ha sido un poco agridulce y es que los bloqueos del canario siguen estando presentes. A pesar de ello, los profesores confían en el talento de Damion y, por supuesto, en el de Natalia. ¿Conseguirán sacar la canción?

La canción grupal no ha ido mejor y es que los profesores incluso les han pedido a los chicos que la interpretasen por segunda vez. Faltan tan solo cuatro días para la próxima gala de ‘OT 2018‘. ¿Llegarán todos al nivel que se les exige?