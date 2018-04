María Lapiedra abandona la isla de ‘Supervivientes’

Tras la marcha de Adrián, María Lapiedra es la segunda concursante que decidió, este domingo, abandonar ‘Supervivientes 2018′ y marcharse por la puerta de atrás. Ya hacía algunas semanas que la catalana estaba de bajón. Por un lado, ve que no puede pescar “me da cosa matar a animales”, dijo. Por otro, es vegetariana y tampoco come pescado, mientras que echa de menos a sus hijas, principal razón por la que ayer decidió poner rumbo final a su concurso. “Hace más de un mes que no las veo y nunca había estado tanto tiempo sin ellas”, declaró.

El divorcio con su marido, Mark, y la difícil situación familiar que ha atravesado la actriz se lo han puesto más complicado para que su cabeza no deje de dar vueltas. “Estoy en un bucle y no puedo salir de él, ni seguir así”.

Gustavo habla con ella en plató

Su pareja Gustavo González intentó parar esta decisión y habló con María en directo. “Espérate al menos al jueves y decides”, le dijo a la actriz. Pero ella seguía firme con su decisión. Gustavo le hizo entrever que sus hijas estaban estupendamente y que no pasaba nada. Que ella merecía seguir y que ahora estaba en El Mirador, con buena compañía.

Si María se hubiera esperado al jueves, quizás los espectadores la hubieran expulsado y entonces no tiene que pagar una multa para abandonar ‘Supervivientes 2018’. Pese a todas las palabras que Gustavo le decía, María dijo sí ante la pregunta de Sandra. “¿Quieres abandonar ‘Supervivientes 2018’?”.

Un año para prepararse para el programa

Recordemos que María Lapiedra fue el año pasado la primera concursante del futuro. Estuvo durante una noche en la isla y ya sabía que iba a participar este año. Según estos datos, ha tenido bastante tiempo para poder prepararse, tanto física como mentalmente. La precipitación de su divorcio y volver con su amor de siempre, Gustavo, han cambiado algunos hechos y el propio colaborador explicó que no había tenido tiempo de prepararse para la aventura.

La verdad es que hay muchos personajes que quieren participar en el concurso y ella tenía claro desde hacía meses que iba a concursar. Tal vez se arrepentirá de esta decisión, tal como ha hecho Adrián, que ya ha regresado a España.

¿Se arrepentirá María de su abandono? Sabremos mucho más de ello este jueves a partir de las 22.00 en la gala de ‘Supervivientes 2018’.