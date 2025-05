Wallapop y Anne Igartiburu se alían para fomentar la amabilidad online

Aunque la mayoría de los usuarios de plataformas digitales afirma ser educada, la realidad de las interacciones online demuestra que queda margen de mejora. Según una encuesta realizada por Wallapop, el 94% de los españoles asegura que saluda y pide las cosas con educación al iniciar una conversación en una app de compraventa. Sin embargo, la experiencia en la propia plataforma demuestra que no siempre es así.

Saludos que suman, también en digital

Esta desconexión entre intención y comportamiento puede repercutir directamente en el éxito de una compraventa. Si las conversaciones no fluyen, si se perciben frías o poco humanas, es más difícil que el objeto cambie de manos. Y justo por eso nace «Saludos de Corazón» una campaña protagonizada por Anne Igartiburu, con la que Wallapop quiere dar un paso más para fomentar la amabilidad online en su comunidad, compuesta por más de 19 millones de personas.

Anne Igartiburu pone voz al cambio

Anne Igartiburu, reconocida por su cercanía televisiva y su célebre «Hola, corazones», es el rostro elegido para esta guía audiovisual que busca animar a los usuarios a comunicarse de forma más cálida y considerada. El objetivo es sencillo pero poderoso: demostrar que un saludo, una palabra amable o una actitud respetuosa pueden marcar la diferencia, incluso en un entorno digital.

«Me sentí muy conectada con el propósito de la campaña desde el primer momento», ha declarado la presentadora. «Sé lo difícil que puede ser conectar con alguien cuando hay una pantalla de por medio, pero precisamente por eso, un simple saludo puede cambiar por completo la conversación».

Comportamiento como en una sociedad

Cada mes se abren más de 16 millones de chats en Wallapop y se publican más de 100 millones de anuncios al año. La magnitud de estas cifras demuestra que la plataforma se ha convertido en una verdadera sociedad digital en sí misma. Y como en cualquier sociedad, los pequeños gestos cuentan.

Fomentar la amabilidad online no es solo una cuestión de buenos modales: es una manera de garantizar transacciones más fáciles, más seguras y, por qué no, más humanas. La experiencia del usuario mejora y, con ello, también la posibilidad de que ese objeto que ya no usas encuentre una nueva vida en otras manos.

Saludar desde el corazón o comprar

Para quienes prefieran limitar las conversaciones, Wallapop también recuerda que se puede optar por vías más directas como los botones “Comprar” o “Hacer una oferta”. Pero incluso en estos casos, el respeto y el tono siguen marcando la diferencia. No se trata de charlar por charlar, sino de no olvidar que detrás de cada anuncio hay una persona.

Una cultura digital en evolución

Esta campaña se suma a otras iniciativas recientes de la plataforma para conectar con su comunidad desde un enfoque cercano y cultural. En diciembre pasado, Wallapop ya colaboró con el grupo Camela para recrear conversaciones de usuarios donde el humor y la identificación eran clave. Ahora, con Anne Igartiburu como embajadora de la amabilidad online, la apuesta se centra en mejorar el tono general de las interacciones.

Una plataforma con propósito

Wallapop es un actor clave en la economía circular. Fundada en Barcelona en 2013 y presente en España, Italia y Portugal, su objetivo es promover un consumo más humano y sostenible. Facilita que millones de usuarios vendan, compren y reutilicen productos cada día, creando un ecosistema donde cada gesto, también los virtuales, suma.