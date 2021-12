Viajar en navidad es una gratísima experiencia. Independientemente del destino elegido, nacional o extranjero, un viaje navideño siempre supone una manera de conocer nuestro mundo. Y ya sabes que las redes sociales también suelen acompañarte en tus escapadas. Saber combinar bien ambos elementos es clave para no tener ningún problema. Estas son nuestras recomendaciones para disfrutar de las redes sociales en tu viaje. ¿Sabes cuál es la mejor manera de poder combinarlas?

Redes sociales y viajes de Navidad

Publica en redes a la vuelta

No nos cansaremos de repetirlo, llegar a casa y encontrártela revuelta por obra y gracia de los ladrones es un disgusto de proporciones mayúsculas. Y muchas veces ocurre porque nos empeñamos en retransmitir en tiempo real nuestro periplo, ya sea por la búsqueda del like o por mostrar todas las maravillas de nuestro destino. Cuando esto ocurre, lo que estamos haciendo es decirle a todo el mundo que nuestra casa está vacía, que no hay nadie y que es más vulnerable que nunca. No, nunca debes publicar tu viaje antes de tu regreso. No abones el camino a los ladrones ni se lo pongas tan fácil.

Culturas diferentes, costumbres distintas

Cuando viajamos a algún país muy diferente al nuestro todo es sorprendente. Desde las construcciones, costumbres a la alimentación. Si no conoces en profundidad una cultura, abstente de publicar en tus redes sociales cierto material que pueda herir sensibilidades. ¿No sabes si puedes hacer fotos en un templo budista? Pregunta antes. Lo que para ti puede parecer algo natural, en otras culturas puede llegar a ser una ofensa. No trates de ganarte el like fácil y sé más respetuoso. Hay bastantes lugares en los que tomar una foto no está permitido.

Aporta valor con tu contenido

Probablemente no tengas ni desees tener aspiraciones de influencer, pero cuando subas alguna foto trata de aportar toda la información posible. Por qué la hiciste, de qué se trata o cuenta algo curioso. De la misma manera, recuerda que tu cámara o teléfono te ofrece muchísimas posibilidades. Puedes editar las fotos sencillamente y obtener un resultado espectacular, y sin apenas tener conocimientos de fotografía. Tu contenido ganará en valor y generarás más interés. Si eres usuario de Instagram, recuerda poner hashtags y así poder ubicar bien tu material.

Estas 3 sencillas ideas ayudarán a que puedas tener un viaje más tranquilo y que, cuando llegue el momento de publicar en redes sociales, tu contenido sea mucho más apreciado. Recuerda que las redes sociales han de ser motivo de disfrute.