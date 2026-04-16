¿Por qué las rutas sugeridas en Waze y Google Maps ya no son tan cortas como antes?

Es un acto tan rutinario como despertarse por las mañanas y hacerse un café. Subir al coche, encender el móvil y poner las aplicaciones Google Maps o Waze para que nos indiquen cómo ir donde no sabemos. Últimamente, una serie de usuarios de estas aplicaciones tienen la sensación de que las rutas que les indican son más largas que antes; esto tiene un motivo detrás.

Aunque parezca increíble que aplicaciones que, en teoría, están diseñadas para encontrar la ruta más corta indiquen a sus usuarios una ruta en la que tardan más en llegar a sus destinos elegidos. Sin embargo, no son los desarrolladores de las aplicaciones los que eligen que los conductores lleguen más tarde a su destino. En vez de buscar la ruta más corta en distancia o tiempo, Google Maps y Waze se han visto obligados a buscar a sus usuarios la ruta más sostenible. Esto se debe a un decreto del que han formado parte varios países europeos que obliga a Google Maps y a Waze a buscar las rutas con menos impacto medioambiental y que emitan menos gases de efecto invernadero en las grandes ciudades europeas.

Este cambio obligado de Waze y Google Maps ha hecho que se transforme la forma en la que se recalculan las rutas, dando como resultado viajes de mayor duración, pero menos contaminantes en el ambiente de la ciudad. Aunque no solo el tema sostenible es el que ha motivado este decreto, sino que ayudar a descongestionar el tráfico de las ciudades es otro de los motivos detrás. Estas aplicaciones también pueden calcular las rutas que menos atasco van a formar en la ciudad y sus entradas y salidas y ofrecer al usuario esa ruta como primera alternativa. Ya sabes que si tardas más a tus destinos que antes, no es tu culpa ni de Google Maps ni de Waze, sino por ayudar al medioambiente.