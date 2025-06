Por qué la cámara de tu móvil merece más atención de la que crees

Vivimos pegados al móvil. Lo usamos para trabajar, entretenernos, comunicarnos y sobre todo, para hacer fotos. Ya no se trata solo de hacer una foto a un plato bonito para subirlo a redes o inmortalizar un atardecer de vacaciones. Las fotos que hacemos con la cámara del móvil se han convertido en los recuerdos que vamos a guardar, mostrar o revivir dentro de años. Y sin embargo, no siempre les damos la importancia que merecen.

Probablemente tu móvil haga buenas fotos

Afortunadamente, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Hoy en día no hace falta gastarse mil euros en un móvil para tener una cámara competente. Modelos de gama media ofrecen sensores y procesamiento de imagen que, hace apenas cinco años, eran propios de la gama alta. Con buena luz, incluso un móvil de menos de 300 euros puede sacar fotos espectaculares. Esto democratiza mucho la fotografía móvil, y hace que cuidar lo que capturamos no sea cosa solo de profesionales o aficionados con cámaras réflex.

El móvil como álbum de toda una vida

Si miras tu galería, probablemente verás la historia reciente de tu vida, la primera vez que tu hijo montó en bici, la boda de tu mejor amiga, aquella escapada a la montaña, una foto improvisada con tus padres. Momentos que no volverán, y que probablemente no hiciste con una cámara réflex ni con un equipo profesional. Los hiciste con tu móvil, el que llevabas en el bolsillo.

Y ahí está la clave. Como la mayoría de las personas ya no usa una cámara tradicional, el móvil ha pasado a ser la única cámara para el 99% de lo que fotografiamos. Si esas fotos son las que van a quedar, no estaría mal hacer lo posible porque salgan bien, ¿verdad?

Errores que arruinan tus recuerdos

El problema es que, a veces, no nos lo tomamos en serio. ¿Cuántas veces has visto fotos con marcas de agua generosas que ocultan parte de la imagen? ¿O retratos desenfocados porque la lente estaba sucia? ¿Sombras de los dedos en la esquina por no cuidar el ángulo? Son pequeños detalles que marcan una gran diferencia.

Limpiar la lente antes de hacer una foto, basta con pasar el pico de tu camiseta, revisar la luz, evitar contraluces o encuadrar con un poco de mimo no requiere ser un profesional. Solo hace falta tener en cuenta que esa imagen, esa que estás haciendo con prisa, puede ser la que dentro de 10 años enseñes como uno de tus mejores recuerdos.

Y por favor, si tu móvil pone automáticamente una marca de agua con el nombre del fabricante o la fecha, desactívala. Tu imagen no necesita ningún sello promocional o saber la fecha, puedes conocerla a través de los metadatos de forma gratuita. Solo necesita contar bien lo que pasa.

Es una cuestión de cariño

No se trata de dominar técnicas complejas ni de editar las fotos en programas avanzados. Se trata de cuidar algo tan básico como lo que representa esa imagen. Porque una buena foto no es solo la que tiene más nitidez o el mejor balance de blancos. Es la que te conecta emocionalmente con un momento, un lugar o una persona.

Y sí, que salga bien ayuda. Que tenga buena luz, un enfoque correcto, un encuadre sin distracciones y sin la marca de agua de la marca china que no quitaste por pereza. Porque esa es la foto que vas a imprimir, que vas a guardar o que aparecerá dentro de cinco años cuando busques “verano 2025” en la nube.

Tus recuerdos lo valen

Tener una buena cámara en el móvil es un regalo. Una herramienta que, bien usada, puede tomar no solo imágenes, sino emociones y momentos que no volverán. No hace falta obsesionarse ni convertirse en fotógrafo. Solo prestar un poco de atención, limpiar el objetivo, buscar la mejor luz y hacer la foto con cariño. Y si quieres, hacer alguna sencilla edición. Porque cuando mires atrás, querrás que esos recuerdos estén a la altura. Y la cámara de tu móvil, aunque no sea de gama alta, puede estarlo también. Solo necesita que tú también te lo tomes un poco en serio.