Protección de menores en redes sociales: el 94% de los suizos exige leyes más duras

La presión sobre las grandes plataformas tecnológicas ha alcanzado un punto de no retorno en Europa. Un reciente estudio realizado en Suiza revela un consenso casi total entre la población civil: la protección de menores en redes sociales no es solo una opción, sino una emergencia legislativa. El avance de algoritmos diseñados para retener la atención y el acceso sin restricciones a contenidos potencialmente dañinos han movilizado a una sociedad que exige al Estado una intervención inmediata y contundente para frenar el poder ilimitado de gigantes como Meta, TikTok o Alphabet.

Según una información publicada por Reuters, el 94% de los ciudadanos suizos encuestados considera que los jóvenes necesitan salvaguardas legales mucho más estrictas en el entorno digital. El sondeo, realizado por la firma GfS Bern para la Fundación Mercator y adelantado por el diario SonntagsZeitung, subraya además que el 78% de la población está seriamente preocupada por la excesiva influencia que las empresas tecnológicas ejercen sobre la opinión pública y el comportamiento de los más vulnerables.

Un giro político hacia la restricción total

El respaldo social está impulsando a los gobiernos europeos a considerar medidas que hace solo un par de años habrían parecido impensables. En Suiza, la ministra del Interior, Elisabeth Baume-Schneider, ya ha manifestado públicamente su apertura a estudiar prohibiciones directas de acceso a ciertas plataformas para menores de edad. Este cambio de postura se alinea con la tendencia de países vecinos como Austria, que recientemente anunció su intención de prohibir el uso de redes sociales a niños menores de 14 años.

La base legal para estas restricciones se está fortaleciendo en los tribunales. Hace apenas unos días, un jurado en Los Ángeles (EE. UU.) determinó que tanto Meta como Alphabet actuaron con negligencia al diseñar plataformas que fomentan la adicción y causan daños psicológicos a los usuarios jóvenes. Este veredicto está sirviendo de catalizador para que los reguladores europeos aceleren la redacción de leyes que obliguen a las tecnológicas a ser transparentes con sus algoritmos y a implementar sistemas de verificación de edad que sean realmente infranqueables.

Transparencia y control algorítmico

El foco de la nueva legislación no solo está en la edad de acceso, sino en el funcionamiento interno de las aplicaciones. La propuesta suiza busca obligar a las plataformas a desglosar cómo funcionan sus sistemas de recomendación y qué medidas de moderación aplican en tiempo real. La protección de menores en redes sociales pasa necesariamente por desactivar funciones como el «scroll» infinito o las notificaciones invasivas durante horario escolar o nocturno, elementos que los expertos señalan como responsables directos del deterioro de la salud mental.