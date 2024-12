Propósito de Año Nuevo: encontrar trabajo en LinkedIn

La llegada de 2025 va a traer nuevos propósitos para muchos de nosotros. Uno de los más habituales es encontrar trabajo o bien, mejorar el actual. La red social profesional LinkedIn puede ayudarte a conseguirlo y por esa razón, estos son algunos trucos y consejos para encontrar trabajo en LinkedIn en este nuevo año.

Tips para encontrar trabajo en LinkedIn

Soy de la opinión de que LinkedIn no puede ser tratada como otra red social. Aquí no hay lugar para chistes, chascarrillos o no crear contenido propio. Por esa razón, quien desee mejorar su perfil profesional en esta red debe entrar a diario y no tenerla olvidada. Tanto das, tanto recibes y el LinkedIn esto tiene un peso específico muy importante.

Por eso, hay que dar un repaso a cómo tenemos el perfil. Debemos utilizar una foto de carácter profesional, con una imagen clara y de calidad. Afortunadamente, con un teléfono móvil y una aplicación de edición lo tienes prácticamente hecho. LinkedIn no es el lugar para tener de foto de perfil el escudo de tu club de fútbol ni una foto de tu perro.

También hay que, de manera previa, hacer un listado con nuestra experiencia profesional, estudios o todo aquello que deseemos poner y que tenga una especial relevancia. Quizás no sea necesario indicar que en 1997 te sacaste el carnet de manipulador de alimentos, haz una selección de lo que realmente sea relevante y se ajuste a tu perfil actual o bien, al tipo de puesto que desees optar.

Por supuesto, esas típicas frases hechas que se suelen poner en los currículum, no tienen aquí cabida. Eso de «trabajo en equipo” o frases similares son tan manidas y poco convincentes que mejor es que no las pongas. Exprésate con tus palabras y transmite convencimiento. Incluso puedes pedirle a cualquier herramienta de inteligencia artificial que te ayude a redactar un perfil.

Es muy importante que tengas una buena red de contactos. Que estos sean de calidad y para ello, conecta con antiguos compañeros de trabajo o de estudios, ya que recuperarás relaciones que pueden ser muy importantes. Sigue a aquellas empresas que te interesan, así sabrás cuando aparecen vacantes y, sobre todo, comenta en esta red social. Crea contenido propio, recomienda otras publicaciones, comparte aquellas que sean interesantes…

El algoritmo de LinkedIn te va a premiar si creas buen contenido de calidad. Merece la pena elaborar algún post semanal con aquello que creas relevante sobre tu experiencia, sobre un asunto de interés…. Y vuelvo a decirlo, si no sabes expresarte correctamente, escribe tu texto y pídele a cualquier herramienta de inteligencia artificial que te lo corrija y le dé el tono que deseas, en este caso, de tipo corporativo.

Además, LinkedIn cuenta con la posibilidad de mostrar que está abiertos a nuevas oportunidades laborales. La opción “Open To Work” activa un marco en tu foto de perfil y de esta manera, los reclutadores saben que está disponible para trabajar. Es una herramienta interesante y que puede dar buen resultado.

Además, puedes configurar alertas para recibir notificaciones cuando se vayan publicando vacantes que coinciden con tus criterios de búsqueda o mejora de empleo. Cada semana vas a tener un montón de ellas y alguna seguro que será de tu interés.

No olvides que ser constante es lo que te va a dar dando un premio en forma de un empleo o una mejora del que ya tienes. Seguir estos consejos es importante, y mimar LinkedIn como ninguna otra red social siempre va a tener resultados positivos. Cuida tu perfil, no lo rellenes con tecnicismos absurdos que nadie entiende y, por supuesto, no mientas. Las empresas valoran la formación, pero también que tengan delante a una persona que sepa resolver problemas. Encontrar trabajo en LinkedIn será tu objetivo para este 2025, y con estos pequeños consejos seguro que puedes conseguirlo.