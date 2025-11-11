Polti RollySteam WD40, limpieza a fondo sin esfuerzo ni productos químicos

Durante varios días he estado utilizando el Polti RollySteam WD40, un dispositivo que se presenta como la solución definitiva para quienes buscan limpiar de forma rápida, eficiente y sin detergentes. A primera vista puede parecer otro aspirador más, pero en cuanto se pone en marcha se entiende por qué Polti lo ha bautizado como “RollySteam”, el rodillo giratorio y el vapor se combinan para arrasar con la suciedad sin dejar rastro.

Así es el Polti RollySteam WD40

Característica Detalle Tipo Aspirador, fregadora y limpiador a vapor 3 en 1 Potencia máxima 450 W Batería 21,6 V – 4000 mAh Autonomía Hasta 35 minutos Depósitos Agua limpia 0,6 L / agua sucia 0,8 L Nivel de ruido 71 dB Peso 4,2 kg Accesorios incluidos Base de carga con autolimpieza, rodillos y filtros HEPA adicionales Precio oficial 449 € (descuento sobre precio habitual de 599 €)

El diseño del Polti RollySteam WD40 me ha parecido muy acertado, compacto, sólido y con buenos acabados. Aunque pesa 4,2 kilos, el reparto de peso está bien equilibrado y se mueve con comodidad incluso en pasillos estrechos o alrededor de los muebles. No hay cables que estorben, y la base de carga, además de cumplir su función, se encarga de limpiar el rodillo con vapor tras cada uso, un detalle que evita tener que hacerlo manualmente.

Tres funciones en un solo dispositivo

El verdadero atractivo del Polti RollySteam WD40 está en su capacidad de combinar tres procesos en un mismo gesto, aspirar, fregar y desinfectar. Basta con llenar el depósito de agua limpia, activar el modo de vapor y dejar que el rodillo giratorio haga el trabajo. En una sola pasada, el aparato aspira el polvo, libera vapor caliente y friega la superficie con agua limpia, todo mientras succiona el exceso hacia el depósito de agua sucia.

He utilizado el Polti RollySteam WD40 en suelos de gres y terrazo, y una alfombra de pelo corto. En los tres casos, el resultado ha sido convincente. En el gres, el brillo aparece enseguida y en la alfombra, sorprendentemente, consigue levantar el polvo sin empaparla. No sustituye a una limpieza profunda de textiles, pero sí ayuda a mantenerlos frescos y desinfectados sin esfuerzo.

Vapor que marca la diferencia

Polti tiene una larga experiencia en limpieza a vapor, y eso se nota. Este modelo alcanza una temperatura de vapor suficiente para eliminar hasta el 99,999 % de bacterias y hongos según pruebas de laboratorio. Evidentemente, esos porcentajes dependen del uso real, la superficie y el tipo de microorganismo, pero la sensación de limpieza y frescor tras pasar el aparato es inmediata. El vapor seca rápido y deja el suelo agradable al tacto, sin restos ni olores. Y un detalle es que la luz LED es una ayuda que permite apreciar mejor el polvo en ambientes oscuros.

El control del vapor es automático, y aunque no permite ajustar la intensidad manualmente, la cantidad liberada me ha parecido equilibrada. Lo justo para limpiar en profundidad sin dejar charcos ni humedecer demasiado.

Autonomía y rendimiento

El fabricante promete hasta 35 minutos de autonomía, aunque en mi caso, utilizando el modo completo (aspiración + vapor + rodillo), el tiempo real ha rondado los 25. Suficiente para limpiar una planta de vivienda de unos 80 m² sin parar. El depósito de agua limpia de 0,6 litros se vacía justo al terminar, lo que demuestra que la calibración del flujo está bien medida.

La potencia de 450 W puede parecer modesta en comparación con algunos aspiradores verticales de gama alta, pero a la hora de ponerse manos a la obra, la succión es correcta. No está pensada para aspirar alfombras gruesas o suciedad incrustada, sino para el mantenimiento diario de suelos duros y textiles ligeros.

Mantenimiento sencillo y base inteligente

Uno de los aspectos que más valoro es que el Polti RollySteam WD40 se limpia prácticamente solo. La base incluye una función de autolimpieza que, al colocar el aparato tras su uso, activa un ciclo corto de vapor y movimiento del rodillo, dejando el cepillo listo para el siguiente uso. Solo hay que vaciar el depósito de agua sucia y rellenar el de agua limpia. Además, los filtros HEPA , incluye dos de repuesto, así como dos rodillos extra, facilitan el mantenimiento a largo plazo.

Ruido y ergonomía

Con un nivel de 71 dB, el ruido es moderado, por debajo de muchos aspiradores tradicionales. El sonido es más grave que agudo, por lo que resulta menos molesto en estancias cerradas. El mango ergonómico y la articulación del cabezal permiten girar con suavidad, incluso debajo de las mesas o camas. Tras unos minutos, se le coge el punto, la curva de aprendizaje es rápida y enseguida se domina la técnica de limpieza óptima.

Precio y valoración final

El Polti RollySteam WD40 tiene un precio oficial de 599 €, aunque en la web oficial se encuentra ahora con un descuento y está en 449 €. No es barato, pero hay que tener en cuenta que sustituye a tres aparatos: aspirador, fregona eléctrica y limpiador a vapor. Su valor está en la comodidad, la higiene y la sensación de limpieza real sin químicos.

Después de varios usos, me quedo con la sensación de que es un producto redondo. No es perfecto, la autonomía podría ser algo mayor y el peso se nota al cargarlo tras varios minutos, pero su eficacia compensa esos detalles. La casa queda limpia, los suelos se secan rápido y el vapor aporta un punto de frescor que otros dispositivos no logran.

Si lo que deseas es simplificar la limpieza y reducir el uso de productos químicos, el Polti RollySteam WD40 es una opción que cumple lo que promete, eficacia, rapidez y un hogar más saludable.