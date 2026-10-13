Padres en España: el 47% vigila el móvil de su hijo sin avisar

Casi la mitad de los padres españoles ha mirado alguna vez dónde estaba su hijo sin avisarle, aunque el 73% de los menores sabe que sus padres pueden hacerlo. Es uno de los datos de un estudio realizado entre 1.073 padres, madres y tutores de toda España con hijos de entre 10 y 17 años, que retrata cómo se vive hoy la seguridad infantil en las familias españolas.

El miedo no es la calle, es el silencio

Cuando se pregunta qué es lo que más estresa a un padre cuando su hijo está fuera de casa, la respuesta mayoritaria no tiene que ver con el entorno: un 54% señala «que no responda al teléfono» como su principal fuente de ansiedad, por encima de que vuelva solo de noche (44%) o de que esté con desconocidos (31%). El nivel de estrés medio que declaran los padres españoles es de un 7,95 sobre 10.

Confían, pero vigilan a escondidas

El estudio revela una contradicción clara. El 73% de los hijos sabe que sus padres pueden consultar su ubicación. Pero un 47% de los padres reconoce haberlo hecho alguna vez sin decir nada en ese momento, una cifra que sube al 58% entre quienes aseguran que su hijo «sí lo sabe». Además, solo un 28,7% está completamente seguro de que su hijo le contaría un problema grave de acoso o bienestar emocional.

El dato que lo cambia todo: un 78% quiere soltar las riendas

Pese a esa necesidad de control, el estudio apunta a un deseo compartido por la mayoría: un 78% de los padres (49% «algo más» y 29% «mucha más») daría más autonomía a su hijo si pudiera saber que está bien sin tener que vigilarlo constantemente. Y ese porcentaje se mantiene incluso con hijos de 15 a 17 años, donde un 44% de los padres todavía querría darles más libertad.

Las apps de seguridad familiar, la respuesta a la paradoja

Esa tensión entre querer soltar y necesitar saber explica el auge de las apps de seguridad familiar y de geolocalización en los últimos años. Según el propio estudio, un 46,5% de los padres ya usa o ha usado alguna herramienta de este tipo, aunque muchos todavía desconfían: un 21% de quienes las conocen cree que «no son para mí» y un 19% dice que su hijo se resiste a usarlas.

Entre las apps de seguridad familiar que han ganado terreno en España está ēllu, que se diferencia de otras aplicaciones de geolocalización por su planteamiento: no está pensada para vigilar, sino para que padres e hijos acuerden juntos qué compartir y cuándo. La app permite ver la ubicación en tiempo real y definir zonas seguras (como el colegio o el barrio), cuenta con un botón de alerta SOS para pedir ayuda al instante y funciona bajo un principio de privacidad y cifrado: los datos no se venden ni se comparten con terceros.

«Lo que vemos en este estudio es algo muy humano: los padres no quieren vigilar más, quieren preocuparse menos. El problema es que, sin las herramientas adecuadas, la única forma de tranquilidad que encuentran es mirar a escondidas. En ēllu creemos que la seguridad y la confianza no tienen por qué estar reñidas: por eso la app no está pensada para controlar al hijo, sino para que toda la familia decida juntos qué comparte y cuándo. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente la relación con la tecnología dentro de casa.», explica Yago Foncillas, founder en ēllu.

El mensaje de fondo del estudio es claro: los padres españoles no quieren controlar más a sus hijos, quieren preocuparse menos. Y ahí es donde la tecnología, bien planteada, puede ayudar.

*Metodología: Encuesta a 1.073 padres, madres y tutores legales de menores de 10 a 17 años residentes en España, realizada entre el 14 y el 17 de septiembre de 2026.