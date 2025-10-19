La nueva cámara exterior con foco Blink ya está disponible en España: vídeo HD, luz LED y dos años de autonomía

Blink, la marca de seguridad inteligente de Amazon, ha lanzado oficialmente en España su nueva cámara exterior con foco Blink, una solución inalámbrica que combina vídeo en alta definición, luz LED integrada y detección avanzada de movimiento. Es una de las propuestas más completas para vigilar y proteger zonas exteriores del hogar sin necesidad de cables ni instalaciones complicadas.

Iluminación LED y vídeo HD para mayor protección

Este nuevo modelo cuenta con un foco LED de 700 lúmenes que se activa automáticamente al detectar movimiento, iluminando el entorno y capturando imágenes en vídeo HD 1080p. Gracias a su visión nocturna por infrarrojos y a la comunicación bidireccional desde la app de Blink, es posible ver, escuchar y hablar con quien se acerque a la puerta o al jardín, incluso de noche o mientras estás fuera de casa. Todo ello con una calidad de imagen nítida y sonido claro.

Instalación inalámbrica y autonomía de hasta dos años

Una de las grandes ventajas de la cámara exterior con foco Blink es su instalación sin cables. Solo necesita fijarse en el lugar deseado, fachada, terraza o porche, y conectarse al módulo de sincronización incluido. Funciona con dos pilas de litio AA que ofrecen hasta dos años de autonomía, evitando así tener que recargarla o depender de enchufes cercanos. Todo lo necesario para la puesta en marcha viene en la caja, incluyendo adaptador de corriente, cable USB y kit de montaje.

Alertas inteligentes y control desde el móvil

La detección de movimiento de doble zona permite recibir alertas instantáneas en el smartphone cuando algo se mueve dentro del área configurada. Además, con el plan de suscripción Blink opcional, se activan funciones de protección inteligente que utilizan inteligencia artificial para distinguir entre personas, animales o vehículos. De este modo, solo se reciben notificaciones realmente importantes, reduciendo las falsas alarmas.

Compatible con Alexa y almacenamiento en la nube

La integración con Alexa añade un plus de comodidad: se puede armar o desarmar el sistema, ver la cámara o responder a las visitas mediante comandos de voz desde dispositivos Echo Show u otros compatibles. También es posible guardar los clips de vídeo de forma segura en la nube gracias a una prueba gratuita de 30 días del plan Blink Plus, o almacenarlos localmente mediante el módulo de sincronización.

Un sistema completo para el hogar conectado

La cámara exterior con foco Blink ha sido diseñada pensando en quienes buscan un equilibrio entre facilidad de uso, autonomía y funciones avanzadas. Su combinación de luz LED, vídeo HD y conectividad con Alexa la convierte en una opción ideal para reforzar la seguridad del hogar sin instalaciones profesionales. Se puede comprar ya en Amazon.es por 94,99 €, ofrece la tranquilidad de tenerlo todo bajo control, tanto de día como de noche, desde cualquier lugar.