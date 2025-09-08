He visto las máquinas de hielo de Euhomy en IFA y ahora quiero tener una en casa

Las máquinas de hielo de Euhomy se han convertido en una de las sorpresas más llamativas de la feria IFA 2025 en Berlín. Lejos de ser un simple electrodoméstico secundario, la firma ha presentado soluciones que elevan la experiencia de disfrutar una bebida fría a un nivel premium. Su propuesta une diseño, innovación y practicidad, logrando que incluso quienes no pensaban en tener un aparato de este tipo, ahora lo deseen en casa.

Innovación al servicio de lo cotidiano

En su stand, Euhomy ha mostrado modelos como el Luna Pro LunaArc, capaz de fabricar cubitos en forma de media luna totalmente transparentes. Estos no solo lucen bien, sino que también se derriten más lentamente, evitando aguar el sabor de cócteles y destilados. La máquina produce hasta 12,7 kilos de hielo al día, cuenta con un panel táctil LED, autolimpieza automática y un depósito desmontable que la hace ideal tanto para el hogar como para llevar de camping o a bordo de un barco. Todo ello con un funcionamiento silencioso y eficiente.

Otro de los grandes protagonistas es el Rock Pro, diseñado para elaborar esferas de hielo cristalinas. Se trata de un formato muy demandado en bares de alto nivel porque enfría sin diluir y ofrece un espectáculo visual en cada copa. Con un cuerpo metálico monobloque, detalles en cuero y control inteligente mediante app, este modelo pone la sofisticación al alcance de los usuarios más exigentes. Además, permite programar la producción y facilita el mantenimiento con su modo de autolimpieza.

De tienda online a marca internacional

La marca nació en 2019 como una pequeña tienda en Amazon, pero en apenas unos años ha escalado posiciones hasta convertirse en un actor global en electrodomésticos. Hoy tiene presencia en plataformas como Walmart, Home Depot, Lowe’s o Wayfair. Su receta combina una apuesta clara por la innovación, un diseño atractivo y un enfoque práctico que escucha las necesidades reales de los clientes.

El hielo como protagonista

El mensaje que dejó la marca en IFA es claro, el hielo ya no es un simple acompañante de la bebida, sino un elemento central de la experiencia. Tanto el Luna Pro LunaArc como el Rock Pro convierten algo cotidiano en un gesto de estilo. Desde una reunión informal en el jardín hasta un cóctel de autor, estas máquinas garantizan resultados rápidos, consistentes y, sobre todo, vistosos.

Con precios que arrancan en torno a los 249 euros para el Luna Pro y alcanzan los 559 euros en el Rock Pro, Euhomy quiere ocupar un espacio en hogares y negocios que valoran tanto la estética como la comodidad. Y tras verlas en acción en Berlín, es difícil no imaginar una de estas máquinas de hielo de Euhomy en la encimera de la cocina, lista para elevar cualquier bebida con cubitos que parecen salidos de un laboratorio de diseño.