¿Has visto esta novedad en las conversaciones de WhatsApp?

La aplicación WhatsApp sigue imparable a la hora de incorporar novedades. Recientemente, ha aparecido una que da bastante vida cuando estás comunicándote con alguien, ya sea escribiendo un mensaje o dictando una de nuestras habituales notas de voz. Este es el nuevo aspecto que toman ahora tus conversaciones de WhatsApp.

Tus conversaciones de WhatsApp son mucho más animadas

A partir de ahora, cuando estás manteniendo una conversación hablada o escrita con alguien en WhatsApp, verás que aparece un icono de tres puntos animado cuando la otra persona se pone a escribir.

En el caso de que se trate de una conversación grupal, cada usuario tendrá un color diferente en esta animación. Puedes apreciarlo en esta conversación grupal, en la cual uno de los miembros tiene asignado un color diferente al que has visto en la primera captura.

Pero hay más, porque eso también se aplica a las famosas notas de audio de WhatsApp. También aparece ese icono coloreado con símbolo de un micrófono, y en el cual se indica que ese usuario está registrando una nota de audio.

Aunque no se trate de un cambio mayor, la verdad es que da bastante animación a todas nuestras conversaciones, ya que se presentan de una manera muy gráfica. Si todavía no te aparece esta opción automática, lo más probable es que no tengas actualizada la aplicación de WhatsApp, así que acude a la Google Play Store si tienes un dispositivo Android, o la App Store si utilizas un iPhone. Descarga y actualiza a la última versión y ya lo tendrás operativo en tu teléfono.

Sin duda, se trata de una forma mucho más gráfica a la hora de conocer lo que ocurre con esa otra persona que tenemos tanto de forma individual como en un grupo. Por otro lado, WhatsApp sigue estudiando la incorporación de otro tipo de novedades como los temas de colores, de los cuales ya nos hicimos eco recientemente. Funciones que, a pesar de ir a remolque de lo que ya ofrece Telegram, son bienvenidas por todos los usuarios de la aplicación.

WhatsApp apareció en el mercado en el año 2009, siendo adquirida por Facebook en 2014 por un valor de unos 19.000 millones de dólares. Actualmente, la usan 2.200 millones de personas cada mes en todo el mundo, y en España hay registradas 33 millones de cuentas de WhatsApp, tanto de particulares como de WhatsApp Business, la opción corporativa para empresas, comercios y autónomos.