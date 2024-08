4 gadgets que considero imprescindibles de cara al otoño

Con las vacaciones llegando a su fin, toca el momento de pensar en cuáles son los gadgets imprescindibles para el otoño y que nos hacen la vida más sencilla. Estos son algunos de los que puedo recomendar y que por su precio, siempre menos a 100 euros, puedes valorar para que te ayuden en todo lo que necesites.

Mis gadgets recomendados de otoño son estos

Hablo de productos que uso o que he tenido la oportunidad de probar. Por esa razón, se trata de artículos de los que puedo hablar con conocimiento de causa.

AirTag de Apple

Sí, el rastreador de Apple es una joya. Permite tener localizados objetos como llaves, carteras, mochilas o bolsos. Desde que lo uso no he tenido que preocuparme por saber dónde había dejado las llaves y me ha ahorrado mucho tiempo, lo más valioso que alguien puede tener. Puedes comprarlo tanto en la web de Apple como en Amazon y es una inversión que merece la pena. Sin embargo, hay opciones interesantes que también encuentras en AliExpress bajo otras denominaciones y que tampoco están nada mal.

Amazon Echo Pop 5ª generación

El altavoz inteligente más vendido de Amazon, Es la reedición del de 4ª generación, y salió a la venta en octubre de 2022. No solo se trata de un buen asistente para tu hogar, sino de un fantástico reproductor de música y podcasts. De hecho, es un buen acompañante cuando necesitas Bern algo sonándoselos a tu lado. Otras opciones como el Echo Pop o el Echo Spot van a proporcionarte las mismas prestaciones con otros diseño, y en el caso del Echo Spot, es un fantástico despertador.

Xiaomi Smart Band 8

Monitorizar tu salud nunca ha sido tan simple con esta pulsera de diseño minimalista y que ofrece un diseño minimalista que ya es un clásico. Para quienes deseen comenzar a ponerse en forma tras los excesos del verano y tener a mano la información de pasos, calorías consumidas y una batería que no se agota fácilmente, esta opción debes tenerla en cuenta.

Mirilla inteligente Ezviz

Uno de mis últimos descubrimientos. Vigila mi hogar en mis ausencias y además, me evita levantarme muchas veces de la silla. Cuando alguien llama al ti brezos veo de quién se trata en la pantalla de mi móvil, y así decido si abro o no. Ademas, permite la comunicación con quien llama al timbre aunque te encuentres lejos del hogar, lo hace mediante la app mñovil. Una pena que no la haya conocido antes, la verdad.

Estos 4 gadgets para encarar el otoño son una buena propuesta por un precio más que comedido. Quizás ha llegado el momento de plantearlos como unas compras que nos van a ayudar de una forma notable en esta próxima estación.