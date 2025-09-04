Dreame apuesta en IFA 2025 por la limpieza inteligente y el cuidado del hogar conectado

Dreame ha aprovechado su presencia en la feria tecnológica IFA 2025 de Berlín para mostrar la amplitud de su visión, un hogar más limpio, autónomo y eficiente gracias a la robótica avanzada. La compañía ha mostrado una batería de lanzamientos que abarcan desde aspiradoras escoba con funciones inéditas hasta robots aspiradores con brazos biónicos y cortacéspedes autónomos con tracción total.

Un salto en las aspiradoras escoba

La primera gran novedad llega con las nuevas aspiradoras sin cable Dreame V30 y V20 Pro. Estos modelos buscan acabar con dos de los problemas más habituales en la limpieza doméstica: los bordes inaccesibles y los enredos de pelo.

El brazo robótico GapFree con inteligencia artificial es la estrella de la V30 y la V20 Pro. Detecta paredes y muebles con precisión milimétrica y desciende hasta el suelo para aspirar a 0 mm de distancia, eliminando migas o polvo sin dejar restos. A ello se suma la tecnología TangleCut Dual Scraper, un sistema que corta los cabellos a medida que son aspirados, evitando que se acumulen en el rodillo.

Ambas incluyen un tubo plegable de 90 grados con extensión de cuatro niveles, que permite llegar bajo camas o sofás sin esfuerzo. La V30 alcanza los 330 AW de potencia y cubre hasta 270 metros cuadrados con una sola carga, mientras que la V20 Pro ofrece 210 AW y 250 metros cuadrados de cobertura. Estarán disponibles desde el 25 de septiembre con precios de 599 euros y 429 euros respectivamente, acompañados de descuentos de lanzamiento.

Robots aspiradores que piensan y actúan

Si las escobas destacan por su practicidad, el protagonismo en Berlín también lo han tenido los robots aspiradores de nueva generación. Dreame ha mostrado un catálogo que roza la ciencia ficción.

El Dreame Cyber X introduce un sistema biónico capaz de subir escaleras de hasta 25 centímetros de altura. Funciona como un pequeño ascensor que transporta al robot de un piso a otro, lo que permite limpiar varias plantas de forma completamente autónoma.

Más futurista aún resulta el Dreame Cyber10 Ultra, el primer robot aspirador con brazo robótico funcional. Este brazo tiene cinco grados de libertad y puede extenderse 33 centímetros para mover objetos de hasta 500 gramos, apartar obstáculos y limpiar rincones antes inaccesibles. Además, reconoce herramientas y boquillas para usarlas según la superficie, lo que lo convierte en un auténtico asistente doméstico.

En el terreno del fregado, la nueva serie Aqua estrena la Fresh Water Technology, mopas que se limpian en tiempo real con agua fresca para evitar la recontaminación. El Aqua10 Ultra Roller Complete y el Aqua10 Ultra Track Complete utilizan rodillos autolimpiables y fregado continuo con agua caliente, garantizando suelos más higiénicos. El Matrix10 Ultra va un paso más allá con una estación de mopas múltiples y compartimentos de soluciones específicas para cada tipo de superficie: desde cocinas con grasa hasta baños o suelos de madera.

Césped bajo control con la serie A3 AWD

IFA 2025 también ha servido para mostrar que la visión de Dreame trasciende las paredes de la casa. La nueva serie A3 AWD de cortacéspedes robóticos se ha diseñado para jardines complejos y terrenos exigentes.

Estos equipos incorporan el sistema de navegación OmniSense 3.0, que combina LiDAR 3D con visión binocular de inteligencia artificial para crear mapas tridimensionales en tiempo real y reconocer hasta 300 objetos distintos, desde herramientas hasta pequeños animales.

La función EdgeMaster 2.0 recorta el césped a menos de 1,5 centímetros de los bordes, eliminando la necesidad de retoques manuales, mientras que sus discos de corte dobles cubren un ancho de 40 centímetros por pasada.

Gracias a sus motores 4WD integrados en los cubos de las ruedas, pueden subir pendientes de hasta el 80 por ciento y sortear obstáculos de 5,5 centímetros de altura. Además, actúan como guardianes del jardín: incluyen cámara frontal con patrulla de seguridad, eSIM 4G y compatibilidad con AirTag para rastreo en tiempo real. La protección animal también está presente con modos de baja velocidad y áreas seguras configurables. La serie llegará a Europa en la primavera de 2026.

Disponibilidad y visión de futuro

Los primeros lanzamientos comerciales serán los modelos de la serie Aqua y las nuevas aspiradoras V30 y V20 Pro, disponibles en septiembre con precios que oscilan entre 429 y 1.599 euros según la gama. El resto de dispositivos, como el Cyber10 Ultra o los cortacéspedes A3 AWD, se pondrán a la venta a principios de 2026.

Más allá de las fechas, Dreame ha dejado clara en IFA 2025 su ambición de liderar la categoría de electrodomésticos inteligentes en Europa. La compañía, fundada en 2017, ha tejido en pocos años un catálogo que combina potencia de succión, inteligencia artificial y diseño funcional con un objetivo claro: liberar tiempo al usuario para que lo dedique a lo que realmente importa.

Con sus anuncios en IFA 2025, la marca ha puesto sobre la mesa no solo productos, sino una visión integral de hogar conectado: desde suelos y alfombras impecables hasta jardines cuidados con precisión milimétrica. Una apuesta que confirma que la limpieza del futuro ya no consiste en barrer o aspirar, sino en convivir con dispositivos capaces de pensar, adaptarse y actuar por nosotros.