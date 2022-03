Es evidente que estamos en la redes sociales para pasar un buen rato, para aprender y para debatir. Twitter es una de las redes que se presta más al debate, si bien hay momentos en los que necesitamos dejar de leer tweets de ciertos usuarios por nuestra propia salud mental. Muchas personas utilizan el bloqueo para evitarlo, pero esto es un error. No es necesario bloquear a un usuario de Twitter para dejar de leer lo que escribes. Vamos a enseñarte cómo silenciar a cualquier usuario de Twitter y así poder respirar un poquito más, que siempre es necesario.

Así se silencia a un usuario en Twitter

Cuando bloqueas usuario, éste tiene conocimiento de que lo has hecho. Sin embargo, si la silencias, ese usuario de Twitter no sabe que lo has hecho, pero tú tienes la ventaja de no seguir leyendo sus tuits. Ya sabes, esos que tantas veces te molestan, te irritan y por los que entras en polémicas innecesarias. Al igual que el bloqueo, se trata de un proceso totalmente reversible, pero con la ventaja de que el otro usuario no va a salir que está silenciado por ti,

Hacerlo es muy sencillo, simplemente tienes que ir a tu cuenta de Twitter de use usuario y seleccionar cualquier tuit suyo. En la esquina superior derecha verás 3 puntos. Si pulsas sobre ellos verás un desplegable como el que te mostramos aquí.

Solamente debes pulsar en Silenciar a @ para que se haga la magia y dejes de ver tuits de esa persona, aunque la seguirá manteniendo en tu lista de contactos.

Para comprobar tu lista de silenciados, entra en la aplicación de Twitter y pulsa sobre tu icono, que lo vas a encontrar en la parte superior izquierda de la aplicación utilizas el móvil.

Seguidamente, abajo del todo verás el rótulo en el que pone Configuración y privacidad. Una vez que pinchas en él, el cuarto epígrafe se llama Privacidad y seguridad. Una vez que entras, verás otra vez en cuarto lugar la opción de Silenciar y bloquear. Ahí ese lugar en el que podrás ver todas las cuentas que tienes silenciadas y bloqueadas, también es el sitio desde el que puedes revertir el proceso de bloqueo y silencio.

Ya sabes cómo silenciar a un usuario en Twitter para que tu experiencia sea mucho mejor. Nunca está de más y comprobamos que esa persona nos pone un poco de los nervios con sus ocurrencias, sin embargo, no deseamos perderla de vista como amigo en Twitter.