De acuerdo, no pasa nada por reconocerlo: has sido muy poco precavido en el uso de tu teléfono Android y ahora crees que puedes tener algún malware o virus en tu dispositivo. En realidad es posible que no se trate exactamente de un virus destructivo, pero sí algún tipo de “adware” que hace que aparezcan ventanas de publicidad molestas y no sabes de dónde pueden venir. En cualquier caso, para deshacerte de todos esos virus Android o aplicaciones molestas te explicamos cómo debes proceder.

Cómo eliminar un virus en Android

Instala una aplicación de seguridad

Si no lo has hecho ya, lo primero que deberías hacer es instalar una aplicación para proteger tu smartphone. No sólo te servirá para explorar tu dispositivo en busca de aplicaciones maliciosas sino que te protegerá de ataques de 12 o páginas web maliciosas que tratan de engañarte, y además suelen tener otras herramientas como filtros contra el correo basura, funciones de antirrobo o incluso para establecer controles parentales, muy útiles, por ejemplo si se trata de una tableta que usan tus hijos.

Normalmente, con esto debería bastar para limpiar tu smartphone. Ten en cuenta que es posible que los antivirus den algún tipo de falso positivo señalando como maliciosa alguna app que has usado durante meses sin problemas. En ese caso puedes investigar otras opiniones de la app en cuestión o sencillamente ignorar el aviso si crees que es un programa seguro.

Por otro lado, es posible que alguna de las aplicaciones maliciosas sea capaz de despistar los controles de seguridad del antivirus. Si crees que es así puedes tomar varias alternativas como las siguientes.

Arranca en modo seguro y examina las apps de forma manual

Arrancar en modo seguro hace que tu teléfono se inicie sólo con el sistema operativo sin que arranque ninguna app de terceros. Para hacerlo, normalmente debes pulsar el botón de apagado y cuando salgan las opciones de apagado o reinicio pulsa y mantén en el botón de apagar hasta que aparezca la opción de reinicio en modo seguro. En algunos teléfonos de marcas como Samsung el método para arrancar en modo seguro es distinto, de manera que si no te funciona lo anterior, deberás buscar en Google Iniciar en modo seguro + nombre del dispositivo.

Revisa manualmente las apps

Una vez hayas arrancado en modo seguro, ve a los ajustes y elige la opción Aplicaciones y asegúrate de que estás en la pestaña Descargadas. Si no sabes el nombre de la aplicación que puede estar siendo problemática, examina la lista para ver cualquier aplicación que no estés seguro de haber instalado o que creas que no debiera estar instalada en tu móvil. Cuando veas alguna sospechosa, pulsa sobre ella y en el botón Desinstalar.

Es posible que alguna de las aplicaciones no se pueda desinstalar. La razón es que dicha aplicación puede haber tomado privilegios de administrador en el dispositivo. Para retirarle los permisos de administrador ve al apartado de Seguridad y selecciona Administradores de dispositivos. En este apartado, sencillamente deselecciona la app que haya tomado permisos de administrador y ya podrás eliminarla.

Reinicia en modo normal

Una vez eliminada la aplicación sospechosa, puedes reiniciar el teléfono de modo normal e instalar, si no lo has hecho antes, una aplicación de seguridad y antivirus.

Si todo falla, puedes sencillamente restablecer el teléfono

Si crees que a pesar de todo sigue habiendo algún tipo de aplicación maliciosa en tu teléfono, puedes hacer una copia de seguridad de los contenidos importantes como fotos y vídeos personales, así como tus chats de WhatsApp, que puedes copiar en Google Drive, y proceder a revertir el teléfono al estado de fábrica.

Este proceso borrará todo el contenido de tu dispositivo, incluyendo las aplicaciones maliciosas y deberás reinstalar después tus aplicaciones, cuentas de correo, etc. (algo que no es muy complicado gracias a que Google conserva asociada a tu cuenta tus mensajes, el registro de apps instaladas y demás).

De esta manera puedes comprobar si tienes un virus en Android y eliminarlo. Aunque ya te decimos que la manera más sencilla de mantener a raya los virus es no pinchando en enlaces que puedan parecer sospechosos.