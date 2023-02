Los buzones inteligentes como respuesta a las entregas fallidas

La empresa vasca Normo lanza al mercado su modelo de buzones inteligentes para comunidades de vecinos. El objetivo es garantizar las entregas de paquetería online siempre a la primera, y ayudar a ahorrar millones de toneladas en emisiones de CO2. Tras años de investigación y desarrollo, Normo ha conseguido crear una tecnología que consigue que sus buzones no requieran ni de electricidad, ni de wifi, siendo el usuario quien a través de su smartphone y tecnología Cloud, en la nube, controle el buzón.

Normo: las entregas inteligentes

Fabricados íntegramente en Vitoria, los buzones están diseñados en módulos de a tres, son independientes entre sí y están pensados para poder ser usados por todos los miembros de la comunidad de vecinos. No requieren de obra para su instalación y basta con fijarlos a una pared dentro del portal. Una interesante propuesta que ahorra mucho tiempo y desplazamientos en el caso de las entregas fallidas.

Bajo el lema #RebeldementePráctico, Normo reivindica una tecnología útil, transparente, sostenible y universal; aquella que no solo es fácil de usar y permite dejar de esperar paquetería online en casa, sino que, además permite entregar a cualquier empresa de reparto sin coste alguno.

Según Javier Pérez Chalbaud, Marketing y Com. de Normo «El crecimiento exponencial de la logística del e-commerce crece al mismo ritmo que las emisiones de CO2 y esto es un problema enorme que hay que atajar ya. Actualmente, uno de cada tres paquetes no se entrega en el primer intento y eso genera una cantidad ingente de problemas que, de no abordarlos, creando una infraestructura capaz de absorber todo ese volumen puede provocar que el sector online y logístico colapsen».

Con un modelo de suscripción bastante interesante, Normo ofrece el servicio más adecuado y de carácter low-cost del mercado, en el que además de buzones, también ha desarrollado un hardware que permite a las empresas logísticas integradas, acceder al portal de las comunidades sin necesidad de llamar a timbre. Todo un alivio para quienes reciben mucha paquetería y no suelen encontrarse en casa a las horas más habituales de entrega.

El boom de la paquetería es una realidad tras el paso de la pandemia y la expansión del comercio electrónico y la logística. Los buzones inteligentes pueden convertirse así en una solución más que interesante a la hora de reducir las entregas fallidas o tener que recoger los paquetes de manera posterior en el local de la empresa de transporte.