Auriculares que puedes comprar en Amazon para ir a la playa o piscina

Los auriculares son los compañeros ideales para pasar mejor las vacaciones de verano. Ya sean de cable o inalámbricos, nos hacen mucha compañía en todo momento. Hemos buceado en Amazon para encontrar la selección de auriculares que puedes adquirir para que te acompañe tanto la música como los podcasts en tus vacaciones. Recuerda que todavía hay activas algunas promociones para tener meses de música gratis tanto en Spotify como en Amazon.

Auriculares perfectos para este verano

Inalámbricos baratos

Siempre hay que busca unos auriculares económicos y, a decir verdad, por 9,98 € no vas a encontrar nada más competente. Los WeurGhy 202 disponen de bluetooth 5.3, 25 horas de reproducción y el estuche de carga cuenta con una pantalla LED para conocer el estado de carga. Disponen de recubrimiento IP X7, ideales para la lluvia y el sudor. No busques más, si no quieres gastar mucho y deseas unos auriculares que te permitan responder llamadas, aquí tienes la solución. Sí, menos de 10 €.

De cable in ear

Todavía son muchas las personas que prefieren utilizar auriculares de cable antes que bluetooth. Esta propuesta, los Ludos Clamor cuenta con un diseño compacto y un precio muy atractivo, vale menos de 16 €. Ofrecen un audio de buena calidad para ese rango de precio, en el que se han desarrollado unos buenos graves y que son capaces de equilibrarse con medios agudos. No lo dudes, si no quieres gastar mucho y eres acérrimo de los auriculares de cable, estos pueden ser la propuesta que necesitas.

De diadema

JBL siempre proporciona calidad y los auriculares de diadema JBL TUNE 510BT no son para nada una excepción. Proporciona 40 horas de autonomía con un sonido claro y con solo dos horas de carga. Los tienes al máximo de capacidad. Son compatibles con tu asistente de Google o con Siri, y se han diseñado para ofrecer la máxima comodidad posible a la vez que cuentan con un diseño clásico, pero efectivo. Si tu verano va a ser disfrutar leyendo y quieres ayudarte con la música, esto puede ser una buena opción. No cuentan con resistencia al agua, por lo que es mejor utilizarlo en ambientes más tranquilos como tu tumbona o la cafetería de tu club deportivo. Su precio es muy interesante, solamente 49,99 €.

Para deportistas

Los HONGNIX de Conducción Ósea son ideales para quienes no desean renunciar al deporte, por ejemplo, salir a correr cuando cae la noche o al amanecer. La tecnología de conducción ósea transmite las vibraciones a los huesos próximos al oído, pero son auriculares que no van metidos dentro del pabellón auditivo. Cuentan con protección IP 68, por lo que no vas a tener inconveniente si se te caen al agua, incluso puedes utilizarlo mientras practicas algún deporte acuático. Tienen un precio de 79,99 € en Amazon, aunque también es recomendable que leches un vistazo a los Crosscall X-Vibes que ya analizamos en este artículo.

Como puedes ver, auriculares para todos los gustos y precios. Lo importante es pasar un verano entretenido en compañía de la música que más te gusta o de los podcasts que te entretengan en todo momento.