Así es el nuevo círculo azul de WhatsApp: funciones, cuándo estará disponible y cómo se usa

La aplicación de mensajería más usada en el mundo, WhatsApp, ha implementado una nueva función en su sistema, un círculo azul, que en realidad es un sistema de inteligencia artificial. Meta AI, como se llama esta herramienta, acaba de llegar a Europa, aunque no todos sus usuarios pueden usarla aún. La aplicación de mensajería la integrará de forma progresiva a todos sus clientes de manera automática (sin que haya que hacer nada).

Este sistema de IA es similar a ChatGPT, la inteligencia artificial más usada actualmente, aunque la diferencia es que esta IA no hay que descargarla, como si pasa con ChatGPT. Y es que, Meta (anteriormente conocida como Facebook) proporciona la tecnología de la IA generativa, un modelo informático que se entrena con diferentes tipos de datos, como textos e imágenes, que incluyen los mensajes y las instrucciones que envías a Meta AI.

Para poder acceder a esta nueva función de WhatsApp tendremos que entrar a la aplicación y buscar el círculo azul que está ubicado en la parte inferior derecha, justo en la barra donde aparecen los apartados de «chat, novedades, comunidades y llamadas».

Una vez lo avistemos, lo único que tendremos que hacer para acceder a Meta AI es clicar sobre su icono. Al pinchar, se abre conversación privada en la que la Inteligencia Artificial funciona como un chatbot similar al de otras empresas de IA, pero sin necesidad de salir de la aplicación. Ahí le podremos preguntar cosas, mantener conversaciones o traducir textos.

Desde el pasado 20 de marzo se puede utilizar Meta AI, que comenzó a integrarse en las apps del grupo de Mark Zuckerberg (dueño de Meta), principalmente en WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook. De esta forma, en todas ellas ya podremos contar con el nuevo asistente, que lleva disponible en otros países desde el 2023. Eso sí, este será un proceso progresivo, ya que ahora mismo en las apps de la empresa todavía no ha aparecido esta IA, salvo en Reino Unido y ciertas zonas de Europa.

Meta AI through WhatsApp is launching now in the EU and UK, available to answer your questions faster than you can drink your espresso 😌

— WhatsApp (@WhatsApp) March 21, 2025