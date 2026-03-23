Apple rompe las reglas con los nuevos AirPods Max 2: traducción automática en tiempo real

Apple quiere revolucionar el mercado con los AirPods Max 2. El nuevo producto estrella de la firma americana llega al mercado con la posibilidad de ofrecer traducción en tiempo real a los usuarios. También destaca su función de cancelación activa de ruido y capacidad para detener conversaciones. Su precio es de 549 dólares (579 euros). Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los nuevos AirPods Max 2.

Apple sigue haciendo la vida más fácil a los usuarios que apuestan por su marca y en el primer trimestre de 2026 ha puesto en el mercado una nueva herramienta que permitirá que las personas disfruten de una traducción a tiempo real de una conversación. Esto será posible gracias a los nuevos AirPods Max 2, el nuevo producto estrella de la firma americana que incorpora funciones como la detención de conversaciones, el aislamiento de voz, el audio adaptativo y el más importante: la traducción en tiempo real gracias al chip H2.

Apple ya ha informado de que estos AirPods Max 2 se podrán reservar a partir de este miércoles 25 de marzo y se podrán adquirir a primeros de abril. Estos AirPods Max 2 estarán disponibles en una amplia gama de colores: negro, plata, rosa anaranjado, morado y azul. Su precio es de 579 euros, según se puede ver en la página oficial de la compañía que ha puesto otro producto revolucionario en el mercado.

Así son los nuevos AirPods Max 2

«El sonido. Remasterizado». Este es el titular principal que se puede leer en la página web oficial de Apple sobre estos nuevos AirPods Max 2 que llegan para revolucionar el mercado de los auriculares inalámbricos y tal como los conocemos. Porque esta herramienta, además de poder cancelar el ruido como nunca, incorpora una función mejorada que nos lleva al futuro: la traducción a tiempo real.

«Los AirPods Max están diseñados para ofrecer una comodidad sin igual y garantizar un aislamiento acústico óptimo. Tú solo concéntrate en la música y olvídate del resto», describen desde Apple, donde destacan la cancelación activa de ruido (ANC), que es hasta 1,5 veces más eficaz, garantizando una experiencia auditiva superior a lo largo de toda la jornada.

Apple también destaca la «traducción en tiempo real con la potencia de Apple Intelligence». «Comunicarte con gente que habla en otros idiomas es más sencillo de lo que piensas. Solo tienes que mantener pulsado el botón de modo de escucha y los AirPods Max 2 traducirán lo que dice la otra persona a la lengua que prefieras», informa la compañía americana.

«Cuando empiezas a hablar, esta prestación baja automáticamente el volumen de lo que estás escuchando y amplifica las voces más cercanas. Así no te pierdes nada y las conversaciones fluyen con naturalidad. En cuanto dejas de hablar, la música vuelve al volumen que estaba», dice sobre la habilidad de estos AirPods Max 2 para detener la conversación y mejorar la experiencia de los usuarios.

También ofrecen una autonomía de hasta 20 horas, una mejor comunicación con Siri, el cambio automático y la detención de uso, así como la posibilidad de disponer de un audio compartido. Las características son las siguientes: