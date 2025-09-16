Anker Nano Wave 2: potencia de carga en tamaño mini para tu iPhone

Anker, fabricante especializado en soluciones de carga, ha presentado su nueva línea Anker Nano Wave 2, una serie de cargadores, power banks y adaptadores diseñados para quienes buscan potencia, seguridad y comodidad en el día a día. Con tamaños ultracompactos y precios ajustados, estos accesorios llegan a Amazon con la intención de convertirse en el mejor aliado de tu iPhone y del resto de dispositivos que necesites.

Cargadores Anker Nano: hasta 70W en la palma de la mano

El modelo más llamativo es el Anker Nano Charger de 70W, capaz de cargar un MacBook Pro de 14 pulgadas hasta el 50% en apenas 35 minutos. Todo ello en un cargador que cabe en un bolsillo y que permite alimentar hasta tres dispositivos a la vez sin perder velocidad. Con tecnología Double-GaN para mantener la temperatura a raya y certificado por TÜV Rheinland, llega a Amazon por 39,99 euros en lanzamiento.

La gama se completa con el Anker Nano Charger de 45W, aún más compacto y con enchufe plegable. Su compatibilidad con PowerIQ 3.0, PPS y Samsung Super Fast Charging 2.0 lo convierte en un accesorio versátil para móviles y tablets. Incluye un cable USB-C de 1,8 metros y su precio especial es de 23,99 euros.

Power bank MagSafe ultrafino para iPhone

El otro gran protagonista de la familia es el Anker Nano Power Bank MagGo Slim (5.000 mAh). Compatible con MagSafe, ofrece carga inalámbrica de 15W y hasta 20W por cable USB-C. Su diseño, del grosor de una tarjeta de crédito, permite llevarlo en el bolsillo sin que apenas se note. La disipación de calor con grafeno y los chips inteligentes aseguran cargas rápidas y estables, siempre a temperaturas seguras. Está disponible en Amazon por 39,99 euros.

Adaptador de viaje para cualquier destino

Para quienes no paran de moverse, Anker ha lanzado también el Nano Travel Adapter, un adaptador con 5 funciones en 1: una toma de corriente y cuatro puertos USB (dos USB-C y dos USB-A) que ofrecen hasta 20W de potencia. Su compatibilidad con enchufes de Reino Unido, Estados Unidos, Europa y China lo convierte en un accesorio imprescindible en viajes de ocio o de trabajo. Llega al mercado con un precio de 21,99 euros.

Tecnología pensada para cuidar tus dispositivos

La filosofía de la nueva serie Anker Nano Wave 2 es clara: ofrecer máxima potencia sin sacrificar seguridad. Tanto los cargadores como el power bank y el adaptador integran sistemas de control de temperatura y protección múltiple, evitando sobrecargas y prolongando la vida útil de los dispositivos conectados.

Precios ajustados para todos los bolsillos

Los precios de lanzamiento en Amazon refuerzan la apuesta de Anker por democratizar la carga rápida. Hay opciones que van desde los 21,99 hasta los 39,99 euros, y que se sitúan como accesorios asequibles frente a otros modelos del mercado, manteniendo certificaciones de seguridad y un diseño cuidado.

El valor de lo compacto

La carga ya no se mide solo en vatios, sino también en comodidad. Poder llevar un cargador de 70W o una batería de 5.000 mAh en el bolsillo refleja el esfuerzo de la marca por dar soluciones prácticas a los usuarios, que necesitan movilidad sin renunciar a la potencia.

La continuidad de una marca líder

Anker, pionera en la introducción de la tecnología GaN en cargadores desde 2018, sigue marcando el paso en un sector cada vez más competitivo. Con Nano Wave 2, la compañía reafirma su liderazgo en accesorios de carga, adaptando sus productos tanto al ecosistema Apple como a otros dispositivos móviles y portátiles.