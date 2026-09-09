Los AirPods 5 llegan con la cancelación de ruido que antes solo tenían los Pro

Apple ha presentado los AirPods 5, la actualización de su modelo de auriculares más popular casi tres años después de la generación anterior. La novedad más llamativa es que, por primera vez, el modelo de entrada incorpora cancelación activa de ruido en formato abierto, una prestación que hasta ahora quedaba reservada a los AirPods Pro o a la variante superior de los propios AirPods 4. A eso se suman una nueva arquitectura acústica, la función de Traducción en Tiempo Real y un precio de partida de 149 euros.

Silencio de nivel superior sin cambiar de diseño

Los AirPods 5 mantienen el mismo diseño abierto que ha hecho populares a los AirPods desde su primera generación, sin las almohadillas de silicona de los Pro. Apple asegura que su nueva arquitectura acústica multipuerto, combinada con algoritmos de audio computacional mejorados, elimina hasta un 50% más de ruido exterior que los AirPods 4 con cancelación activa de ruido. La compañía basa esa cifra en pruebas propias realizadas en julio de 2026 según la norma IEC 60268-24, así que conviene tomarla como un dato de fabricante y no como una medición independiente.

Junto a la cancelación de ruido llega un modo de sonido ambiente que la marca describe como más natural para las voces cercanas, y un audio adaptativo que alterna entre ambos modos según el entorno. También se mantiene la función de Detección de Conversación, que baja el volumen automáticamente en cuanto el usuario empieza a hablar con alguien.

Un salto de sonido heredado de los Pro 3

Apple ha rediseñado la parte acústica de los AirPods 5 partiendo de la arquitectura que estrenaron los AirPods Pro 3. La nueva ecualización adaptativa busca ajustar el sonido a un rango más amplio de formas de oreja, algo que en auriculares abiertos resulta más complicado que en los que sellan el canal auditivo.

El resultado, según la compañía, es un audio espacial personalizado más envolvente. Esa función solo funciona con contenido y aplicaciones compatibles, y requiere un iPhone con cámara TrueDepth para crear el perfil de cada usuario.

Traducir una conversación sin sacar el móvil del bolsillo

La Traducción en Tiempo Real llegó primero a los AirPods Pro y ahora se extiende a toda la gama, AirPods 5 incluidos. La función se apoya en Apple Intelligence y permite escuchar una conversación traducida a otro idioma tocando dos veces las varillas de ambos auriculares, pidiéndoselo a Siri o usando el botón Acción del iPhone.

Antes hace falta configurar los idiomas en la app Traducir y descargarlos, y la disponibilidad varía según el idioma y la región. Apple Intelligence llegará con iOS 27 el 14 de septiembre para los dispositivos compatibles configurados en uno de los idiomas admitidos, entre ellos el español.

La versión que añade autonomía y control por gestos

Quien quiera algo más puede optar por los AirPods 5 con estuche de carga inalámbrica, que añaden un sensor de presión en la varilla para subir y bajar el volumen deslizando el dedo, una función que hasta ahora era propia de los AirPods Pro.

La batería también se ha rediseñado y ofrece hasta cinco horas de reproducción con cancelación de ruido activada, una hora más que los AirPods 4 con ANC, según los datos que aporta Apple. Con el estuche, la autonomía total sube hasta las 22 horas, y ese estuche admite carga en cargadores de Apple Watch, cargadores con certificación Qi y USB-C.

Cuánto cuestan y cuándo llegan

Los AirPods 5 se pueden reservar desde hoy en España y en más de 65 países, con un precio de 149 euros, y llegarán a las tiendas el viernes 18 de septiembre. La versión con estuche de carga inalámbrica cuesta 169 euros y sale a la venta en las mismas fechas.