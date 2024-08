Adiós a Netflix: estos son los televisores que se quedan sin el a partir del 1 de septiembre

Actualmente, plataformas como Netflix se han convertido en un elemento indispensable en los hogares de todo el mundo. La posibilidad de elegir qué ver y cuándo hacerlo ha desplazado, en gran medida, a la televisión tradicional. El auge de estas plataformas se aceleró durante la pandemia, cuando el confinamiento obligó a millones de personas a buscar entretenimiento en casa. A pesar de la reciente competencia y los problemas económicos que ha sufrido, Netflix sigue siendo el líder indiscutible del sector, gracias a su amplio catálogo y a su capacidad para innovar.

¿Tienes este tipo de televisor? Ya no verás Netflix

No obstante, esta capacidad para innovar a veces trae consigo cambios que no siempre son bien recibidos por todos los usuarios. Un ejemplo reciente es la decisión de Netflix de dejar de ofrecer soporte para televisores fabricados antes de 2015, una medida que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. Esta decisión, según la compañía, busca optimizar recursos y mejorar el rendimiento en dispositivos más modernos, dejando atrás aquellos que ya no pueden proporcionar la experiencia de usuario que la empresa desea ofrecer.

La noticia ha generado preocupación entre los usuarios que aún poseen televisores antiguos, especialmente porque muchos de ellos no están dispuestos o no pueden permitirse cambiar su aparato solo para seguir disfrutando de Netflix. La razón principal de esta medida radica en las limitaciones tecnológicas de los televisores más antiguos, que no cuentan con la capacidad de manejar las actualizaciones de software y nuevas funciones que Netflix ha implementado en los últimos años. Según la compañía, mantener la compatibilidad con estos dispositivos retrasaría su capacidad para ofrecer nuevas características y mejoras en su plataforma.

Para aquellos que se ven afectados por esta medida, existe una solución: recurrir a dispositivos externos que permitan seguir utilizando Netflix en televisores más antiguos. Opciones como el Amazon Fire Stick, Google Chromecast o Roku son alternativas populares que actúan como puentes entre el televisor y el contenido de streaming. Estos dispositivos se conectan al puerto HDMI del televisor y permiten acceder a las aplicaciones más recientes, incluyendo Netflix, sin necesidad de cambiar de aparato. Además, para los que prefieren soluciones más tradicionales, siempre existe la posibilidad de conectar un ordenador al televisor mediante un cable HDMI y reproducir el contenido desde allí.

Aunque la decisión de Netflix de dejar de ofrecer soporte a televisores antiguos puede ser un inconveniente para muchos, también refleja la necesidad de la plataforma de evolucionar y adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas. Los usuarios afectados aún tienen opciones para seguir disfrutando de sus series y películas favoritas, aunque tal vez sea el momento de plantearse una actualización en su equipo para no quedarse atrás en esta era de constantes cambios.