Apple te muestra cómo usar el iPhone X y sus nuevos gestos

Es posible que seas de los pocos que todavía no sabe qué novedades trae el iPhone X. O incluso es posible que en breve vayas a tener uno en tus manos, pero no te has parado a pensar que el manejo de este nuevo iPhone X sin botón de home es bastante distinto a lo que puedes estar habituado con un iPhone normal. Pues bien, hoy Apple ha publicado un vídeo en el que te muestra como hacerte en tres minutos con los aspectos más importantes del iPhone X.

El vídeo de Apple es claro, sencillo y con una excelente producción, como ya estamos acostumbrados por otros similares que la compañía de la manzana ha publicado para sacar partido a la cámara de sus móviles. Sin embargo, en este “tutoría”, lo más importante es casi lo que tiene que ver con los gestos que permiten manejar el móvil sin botón. Y es que, para que te hagas una idea de lo distinto que es el manejo del iPhone X, al no haber botón físico, para invocar el asistente Siri debes dejar pulsado el botón de encendido (lo que normalmente serviría para apagar el móvil), y para apagarlo, debes acordarte de pulsar el botón de inicio a la vez que el de bajar el volumen (que en un iPhone normal serviría para hacer una captura de pantalla).

Por si esto te parece poco complicado, para ir al escritorio o al inicio, debes deslizar hacia arriba desde el borde inferior; pero si deslizas y mantienes en la pantalla accederás a la multitarea y verás las apps abiertas. Para pasar de una app a otra puedes deslizar lateralmente desde la parte inferior y, para ver el centro de control debes deslizar desde la esquina superior derecha.

Como ves, el manejo es muy diferente y aunque Apple ha hecho un trabajo impecable para definir y desarrollar los gestos que usa el iPhone X, necesitarás unos cuantos días para acostumbrarte al nuevo manejo y, sobre todo, si después tienes que manejar un iPhone normal tendrás que recordar que ninguno de los nuevos gestos del iPhone X funciona.

El vídeo cubre otros aspectos importantes como el uso de Face ID, haciendo hincapié en que puedes desbloquear el iPhone de manera más discreta que lo que se podía pensar sin tener que levantar el móvil y ponerlo frente a tu rostro. Además, se muestra como se usan los emoji animados o los nuevos efectos de la cámara, de manera que si tienes intención de hacerte con un iPhone X, es un modo excelente de saber cómo empezar a sacarle partido.