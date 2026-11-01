Ni blanco ni negro: Sony recupera la moda de los 90 con tres DualSense transparentes para PS5 que costarán 84,99 euros en España

Sony Interactive Entertainment presentó el 28 de octubre la colección Prism, con mandos DualSense y cubiertas de PS5 transparentes. Llega en tres colores: naranja llameante, verde esmeralda y gris grafito. En España, cada mando costará 84,99 euros y cada juego de cubiertas, 74,99 euros, según el blog oficial de PlayStation.

Las reservas se abren el 10 de noviembre de 2026 a las 10:00, hora local. Los accesorios llegarán a las tiendas a partir del 4 de febrero de 2027. Firma el anuncio Isabelle Tomatis, vicepresidenta de Marketing Global de Sony Interactive Entertainment.

Naranja, verde y gris grafito

Según la nota, la colección nació de una idea de los equipos de diseño de Sony. Querían dar un aspecto transparente a PS5 y que los jugadores apreciaran cómo están hechos los mandos y las consolas. Los tres colores llevan un acabado brillante que la compañía describe como premium.

En el mismo texto explican el proceso Leo Cardoso y Satoshi Aoyagi, del equipo de colores, materiales y acabados de Sony. Cardoso conecta la colección con una moda de hace casi tres décadas: «Queríamos recuperar la icónica tendencia transparente de finales de los 90 con un toque moderno que complementa el diseño industrial de PS5».

Aoyagi entra en los matices de cada tono. Cuenta que el naranja «se funde en un tono rosáceo donde se solapa el material transparente». El verde gana profundidad con la transparencia y el gris tiene un tono frío, el que él llama «gris tormenta».

Piezas internas a la vista

Lo más llamativo del mando está en su cara posterior. Según Aoyagi, «el acabado transparente y brillante recorre toda la parte trasera del mando y permite apreciar la tecnología del mando DualSense». La cubierta central lleva un acabado metalizado que une las dos superficies.

En las fotos oficiales de la parte de atrás se ven piezas internas a través de la carcasa. Los modelos opacos las tapan por completo. La nota de Sony no menciona ningún cambio en los botones, los sticks ni el panel táctil.

El DualSense acompaña a la consola desde su lanzamiento, a finales de 2020. Según la página oficial del mando, sus señas son la respuesta háptica y los gatillos adaptativos. La primera es una vibración precisa que imita texturas e impactos; los segundos cambian de resistencia según lo que pasa en el juego.

Sony también suma novedades a la consola por la vía del software. Este mes estrenó en la PS5 estándar el escalado por IA QSSR. Con Prism, en cambio, todo es cuestión de aspecto.

Once países con tienda directa

Los mandos de la colección se venderán en todo el mundo. Las cubiertas a juego se comprarán directamente a PlayStation allí donde la marca tiene tienda propia. En el resto de regiones llegarán en cantidades limitadas a través de algunos minoristas.

Esa venta directa funciona en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, España, Portugal, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. En España, la reserva podrá hacerse en playstation.com desde el 10 de noviembre a las 10:00. También estará abierta en los minoristas que participen.

En Estados Unidos, las reservas empiezan ese mismo día a las 7:00, hora del Pacífico, en direct.playstation.com. Sony advierte de que la fecha exacta de lanzamiento y la disponibilidad pueden variar según el país.

Prism frente a Chroma y Crystal

La colección Prism cuesta más que Chroma. En septiembre de 2024, Sony presentó esa colección, de acabados iridiscentes. Su precio recomendado era de 79,99 euros por mando y 64,99 euros por las cubiertas para la PS5 slim.

Con Prism, el DualSense cuesta 5 euros más y las cubiertas, 10 euros más. El precio del mando coincide con el del DualSense Gran Turismo de edición limitada. Sony lo anunció en octubre por los 30 años de la saga de conducción.

En PlayStation, la transparencia tampoco es nueva. En septiembre de 2017, la compañía anunció la gama Crystal del DualShock 4, el mando de PS4. Tenía tres modelos translúcidos, Crystal, Blue Crystal y Red Crystal, a la venta desde el 17 de octubre de aquel año.

Andrew Mason, de marketing de periféricos de Sony, recordaba entonces que el Crystal original había salido el año anterior. Volvía con conexión directa por USB y un panel táctil rediseñado. Casi una década después, la marca recupera la idea para el mando de PS5.

La nostalgia por PlayStation tiene más frentes: el emulador RPCS3 ya permite jugar en el PC a los juegos de PS3 desde el disco original.

Modelos de PS5 sin confirmar

El anuncio no aclara para qué modelos de PS5 sirven las cubiertas Prism. En la colección Chroma, Sony especificó que eran para la consola slim. La nota de octubre de 2026 no da ese dato ni menciona la PS5 Pro.

Sony tampoco ha dicho cuántas unidades fabricará ni cuántas cubiertas llegarán a los países sin tienda directa. Para esos mercados solo habla de cantidades limitadas. Y el 4 de febrero es, según la propia compañía, la fecha de inicio del lanzamiento, que puede variar según el mercado.

El anuncio se ha publicado en el blog oficial de PlayStation el 28 de octubre de 2026. Lo acompaña un vídeo de presentación en el canal de YouTube de PlayStation.

Crédito de la imagen: Sony Interactive Entertainment.