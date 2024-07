La Policía aún no ha entregado al juez las diligencias de investigación sobre Nacho Cano tras seis meses de pesquisas. Así lo confirma el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El entorno del productor musical denuncia que los agentes le prometieron entregar la causa al juez inmediatamente después de detener y dejar en libertad a Nacho Cano. Algo que no ha ocurrido y que, a juicio de estas fuentes, es motivo de indefensión «ya que después de seis meses de investigación todavía desconocemos con exactitud los detalles de la acusación».

«El martes 9 de julio, tras declarar Nacho Cano por la mañana, los policías dijeron a sus letrados que iban a elevar las diligencias de investigación al juzgado ese mismo día, pero no sabían que sus testigos habían denunciado a los policías», confirman fuentes del entorno del productor.

Fuentes muy cercanas a Nacho Cano creen que ese retraso en la entrega de las investigaciones al juez se debe a que los agentes han visto cómo se desmorona toda su estrategia. «El caso contra Nacho estaba basado en la denuncia de una joven conflictiva en la escuela y las declaraciones bajo coacciones de los 17 becarios restantes», explican. «Desde el momento en que las supuestas víctimas de Nacho Cano se querellan contra la Policía por forzarles a declarar bajo amenazas de deportación, el caso puede quedar anulado», insisten desde el entorno del productor musical.

Además, también insisten en la situación de indefensión que, según ellos, vive Nacho Cano, «sin que ningún juez sepa durante seis meses de este tipo de investigación tan cuestionable». «La Policía nunca intentó corroborar esas denuncias con la empresa, ha empezado por el final: acusar a Nacho Cano y luego ya veremos», dicen las fuentes del entorno del productor.

Los becarios, contra la Policía

OKDIARIO ha accedido a las querellas que han presentado los becarios de Nacho Cano contra la Policía en las que señalan a algunos agentes por coaccionarles para que acusaran al productor de explotarles en el musical Malinche. «Amenazaron con deportarnos si no le acusábamos», se recoge en el escrito, que también habla de las irregularidades que, según su versión, cometieron los agentes.

Los hechos que describen los becarios se refieren al día 27 de junio de 2024, después de que una violinista mejicana denunciara al musical Malinche por explotación laboral en la comisaría de Centro de la Policía Nacional. El siguiente paso de los agentes fue interrogar a sus 17 compañeros. Así lo relatan los becarios en las querellas a las que ha tenido acceso OKDIARIO: «En un momento determinado del mediodía del 27 de junio de 2024, estando recibiendo formación, vimos cómo un grupo de 20 policías irrumpía en el recinto y según manifestaron lo era para asistir a una inspección de naturaleza laboral. La forma de proceder de tales agentes en modo alguno puede considerarse normal y proporcionada, sino más bien al contrario, por cuanto trataron al grupo como delincuentes, prohibiéndonos la comunicación entre nosotros, o el uso del teléfono móvil, llegando hasta la circunstancia de que nos encerraron en dependencias diferentes, estando retenidos durante varias horas, hasta uno a uno fuimos siendo entrevistados por quien aparentemente parecía ser una inspectora de trabajo, y en presencia de agentes de la Policía».

«Falsificaron nuestras declaraciones»

«Tanto en tal actuación policial, absolutamente desproporcionada como por el objeto aparente de la misma, como por los medios desplegados, como la posterior actuación de los funcionarios en sede policial para con mi persona, podría ser constitutivos de coacciones, por cuanto me obligaron a prestar declaración en unas circunstancias en las que no era capaz de tomar decisión alguna, con evidentes comentarios que coartaban mi libertad y con constantes comentarios amenazantes, lo que unido a mi condición de extranjera, me llevó a prestar declaración de forma forzada, sin ser informada de nada, e incluso recogiendo en el Acta de la denuncia párrafos y afirmaciones que no fueron realizadas por mi persona», relata la querella de uno de los becarios de Nacho Cano contra la Policía.

Fuentes policiales aseguran que los becarios declararon de forma libre y como víctimas de explotación laboral, y así quedó por escrito en sus declaraciones, pero ahora los 17 becarios mantienen lo siguiente: «A pesar de manifestar no estar de acuerdo con tales cuestiones (las acusaciones contra Nacho Cano y su entorno), no fueron corregidas por los agentes que me interrogaron, por lo que puedo afirmar que parte de lo allí reseñado como declarado por mi persona, no fue manifestado por mí, sino alterado por el agente».