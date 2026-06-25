Pánico y varios edificios derrumbados en Caracas tras un fuerte terremoto de magnitud 7.5

Un fuerte terremoto de magnitud 7,5 ha sacudido la zona de la costa central de Venezuela, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se ha dejado sentir con fuerza en la capital, Caracas.

En las imágenes que se pueden ver en redes, se aprecia el pánico de la población y varios edificios derrumbados, pero no se conocen aún datos oficiales sobre la magnitud de los daños causados por el temblor, que se ha sentido con fuerza en la capital.

MORE: Multiple structures have reportedly collapsed after a strong earthquake struck Caracas. pic.twitter.com/r1EaakspGy — Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026

El terremoto, al que le han seguido varias réplicas, ha ocurrido a las 18:04 hora local cerca de la población de Morón, a unos 200 km al oeste de Caracas. Su profundidad ha sido de 10 kilómetros y se ha sentido también en Colombia.

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