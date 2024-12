Manuel, el acusado del crimen de Google Maps en Soria, sonríe acompañado de una mujer en el malecón de La Habana en una de sus fotos públicas en internet. Ese amor por las mujeres cubanas y la aplicación de Google le han llevado directo a la cárcel acusado del asesinato del ex marido de su amante cubana. Google Maps le grabó en Soria deshaciéndose del cadáver del ex marido de su pareja en Tajueco. Manuel salió con el cadáver y lo introdujo en el maletero de su viejo Rover granate el único día de los últimos diez años en que pasó por allí el coche de Google Maps grabando la zona y él quedó registrado en las comprometedoras imágenes.

En esas imágenes de Google Maps publicadas en primicia por OKDIARIO, en las que también se le ve portando en una carretilla lo que parece el cuerpo de la víctima, se ve a Manuel calvo, con una chaqueta azul del Club Deportivo Numancia, metiendo en el maletero de su viejo Rover un enorme bulto blanco con forma sospechosamente humana. Los investigadores creen que se trata del cuerpo del cubano Jorge, desaparecido y cuyo torso desmembrado han desenterrado en el cementerio de la localidad cercana de Andaluz. El lobo de Tajueco andaba a lo suyo, presumiblemente trasladando el cadáver, sin saber que los ojos de Google Maps le habían captado y expuesto al público, incluida la Policía Nacional.

Tampoco es que los detenidos, una mujer cubana ex pareja de la víctima y su amante, el lobo de Tajueco fueran especialmente hábiles. Tras el crimen, los presuntos asesinos no se deshicieron de los efectos de la víctima que ahora la Policía ha encontrado en la vivienda de Manuel, el lobo de Tajueco, durante un registro. Además, tras el asesinato de Google en Soria, los dos investigados, se trasladaron a más de 100 kilómetros de distancia, hasta Peñafiel, desde donde enviaron con el móvil de la víctima varios mensajes a su hermano en los que supuestamente contaba que había conocido a una mujer en España, se iba a vivir con ella e iba a cambiar de número de teléfono.

El hermano de Jorge, el ciudadano cubano, no volvió a tener noticias de él y en noviembre de 2023 denunció su desaparición. El desaparecido, un hombre cubano de unos 40 años, había venido a España buscando a su mujer y se esfumó sin dejar rastro. Incluso la asociación SOSDesaparecidos se hizo eco del caso y difundió su imagen para encontrarle.

La vida del ‘lobo de Tajueco’

Cristina es una vecina de Manuel, le conocía de cuándo trabajaba para el Ayuntamiento de Bayucas limpiando las calles. Luego lo dejó y trabajaba en un bar en el pueblo, donde le conocían por ‘el lobo’ por su tatuaje en un brazo con la figura de ese animal.

Fue en esa época cuando trajo a dos personas al pueblo, su pareja y el ex marido de ella. Jorge Luis, la víctima cuyo torso se ha recuperado enterrado en el cementerio del pueblo de Andaluz. Juntos trabajaron en las fiestas de Bayucas, hace dos años. Luego, Jorge el cubano desapareció. Esa fue una de las últimas veces en las que se vio con vida al desaparecido. Manuel, el lobo, dejó su trabajo en el bar tras siete meses regentándolo. No cumplía con sus deberes y no le renovaron el contrato.

Nadie se explica cómo Manuel, de cuerpo enjuto y poco peso, pudo hacerse con Jorge, un cubano corpulento. A no ser que tuviera ayuda de su amante, la ex mujer de la víctima, que ahora está en prisión provisional junto a Manuel acusados de la detención ilegal de Jorge y de su posterior homicidio y desmembramiento. Los investigadores de la Policía Nacional siguen buscando la cabeza de la víctima, que podría revelar datos importantes sobre el crimen.