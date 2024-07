Un hombre mata con un arma de fuego a su mujer y después se suicida en Alicante

La Policía Nacional ha encontrado este domingo los cadáveres de un hombre y una mujer en Alicante. Según han informado fuentes policiales, el hombre mató a la mujer con un arma de fuego y después se suicidó. La víctima es una mujer rusa de 33 años y el presunto autor del crimen es un español de 36 años.

Por su parte, las autoridades recibieron el aviso de un familiar de uno de los fallecidos a última hora de la noche de este domingo 14 de julio, que alertaba que la pareja no les cogía el «teléfono». Tras la llamada, varios efectivos de la Policía accedieron a la vivienda y se encontraron con ambos cuerpos, ya sin vida, con heridas de escopeta.

Asimismo, no constaban denuncias previas en la pareja por malos tratos ni estaban incluidos en el sistema VioGén. Por el momento, se desconoce cuánto tiempo llevaban muertos, aunque las autoridades ya han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Además, al lugar de los hechos se desplazaron agentes de Policía Judicial y la Policía Científica, quienes realizaron la correspondiente Inspección Ocular Técnico Policial y posterior levantamiento de los cadáveres junto a Comisión Judicial. Los cuerpos ya han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal para su correspondiente autopsia. Además, una ambulancia atendió a varias personas en el lugar.

⚫ La corporación municipal del Ayuntamiento de #Alicante guarda un minuto de silencio en condena al asesinato machista de una mujer en el municipio de Villena. pic.twitter.com/IzoUsrYeZV — Ayuntamiento Alicante (@alicanteayto) July 9, 2024

Cinco asesinatos este fin de semana

Por otro lado, este ha sido un fin de semana negro en España, ya que se han perpetrado cinco crímenes machistas en Sabadell, Salou, Buñol y Madrid, además de este caso ocurrido en Alicante.

El primer asesinato se produjo este sábado en Buñol (Valencia). A primera hora de la mañana era detenido un hombre tras matar a su mujer de 31 años. El autor confeso del crimen huyó del lugar de los hechos e hirió a dos agentes tras embestir un vehículo de la Guardia Civil.

El suceso se produjo en una vivienda situada en las afueras del núcleo urbano del municipio valenciano, una zona de casas diseminadas. El hombre llamó a su ex mujer para informarle de que había cometido el crimen y fue ésta quien alertó a la Guardia Civil del suceso. El presunto autor del homicidio huyó del lugar en su coche y fue interceptado por los agentes de la Guardia Civil en la salida de la autovía A-3.

La mujer, de origen argentino y con nacionalidad española, figuraba en el sistema VioGén, en riesgo medio y sin medida de alejamiento. El detenido tenía antecedentes de malos tratos también con otra mujer entre los años 2020 y 2022.

En cuanto a los otros dos crímenes: los Mossos detuvieron, de igual manera, este sábado a un hombre de 86 años en la localidad tarraconense de Salou, acusado de matar a su pareja, de 76. El hombre se encuentra detenido en la comisaría de los Mossos de Tarragona, pendiente de pasar a disposición judicial en los próximos días.

Horas más tarde, sobre las cinco de la madrugada, la policía catalana era alertada sobre el hallazgo del cadáver de otra mujer en un piso de la localidad barcelonesa de Sabadell. Los agentes se dirigieron a la vivienda, ubicada en la calle Pajares de Sabadell, donde encontraron a una mujer muerta con indicios de criminalidad.

Asimismo, la Policía Nacional encontró este sábado en Carabanchel, Madrid, el cuerpo de una mujer de 29 años. Su pareja había llamado al 112 alertando de que estaba «inconsciente» y «no respondía a estímulos». Al llegar al lugar de los hechos, los sanitarios constataron que no había posibilidad de reanimación. El cuerpo no presentaba signos evidentes de muerte violenta. No obstante, el Summa 112 no manipuló el cuerpo y lo puso a disposición policial.