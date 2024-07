Interior crea un servicio psicológico para guardias civiles mientras les niega ser profesión de riesgo

El Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se resisten a declarar profesión de riesgo la de los agentes de la Guardia Civil. Han votado contra ello incluso en Europa. Sin embargo, pese a negarles ese reconocimiento -que abriría la puerta a mejoras laborales y salariales-, admite que por la «violencia» y riesgo al que se enfrentan los agentes es necesario dispone de un servicio externo de psicología de cara a ofrecer ayuda urgente a los guardias civiles en caso de crisis agudas. El Cuerpo tiene una de las tasas de suicidios más altas de todas las policías de Europa.

La Guardia Civil, en colaboración con la firma especializada ASPY & Yees!, ofrecerá sesiones de psicología gratuitas, tanto de manera presencial como telemática. Este nuevo servicio estará disponible en todas las capitales de provincia y en 117 municipios adicionales a lo largo del país. Para los agentes que no puedan asistir físicamente, se proporcionará asistencia por videoconferencia, teléfono o de manera mixta. Además, se dispondrá de atención inmediata y urgente de forma permanente para situaciones de crisis agudas.

Según aseguran desde AUGC, la propuesta contempla que el ejercicio de la función policial «implica la exposición a entornos altamente conflictivos y violentos, así como a situaciones críticas y de emergencia, lo que provoca un estrés significativo que puede afectar la estabilidad emocional» de los agentes.

«Desequilibrio emocional»

Por ello desde la Dirección General de la Guardia Civil, siguiendo las instrucciones de su departamento de riesgos laborales, se ha contratado un servicio para proporcionar la «asistencia psicológica» necesaria a aquellos agentes que atraviesen «períodos de desequilibrio emocional» y necesiten apoyo adicional.

Este servicio de asistencia psicológica incluye hasta un máximo de 20 sesiones anuales, cada una con una duración de una hora. Las sesiones serán confidenciales, individuales y gratuitas, y serán llevadas a cabo por psicólogos con experiencia y especialización en las causas que originan la necesidad de terapia. Es la primera vez que la Guardia Civil cuenta con un servicio externo de este tipo, lo que representa un avance significativo en el cuidado de la salud mental de su personal.

Suicidios

En los últimos años, las cifras de suicidios en la Guardia Civil han sido preocupantes. Según los datos disponibles, se registraron 13 suicidios en 2020, 16 en 2021 y 14 en 2022. Estas cifras sitúan a la Guardia Civil con una de las tasas de suicidio más altas entre los cuerpos policiales europeos.

La situación ha generado un llamado a la acción para implementar programas de apoyo psicológico más robustos y efectivos, así como medidas preventivas que aborden las causas subyacentes del estrés y el desequilibrio emocional en el personal de la Guardia Civil.

Marlaska ni les recibió

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prometió convocar una mesa de trabajo con representantes de la Guardia Civil para tratar las reclamaciones de los agentes sobre varios asuntos que les afectaban directamente. Uno de los principales fue la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez de considerar la suya una profesión de riesgo, a pesar de que en 2024 ya habían fallecido 5 agentes. Sin embargo, hasta la fecha el ministro no convocó a los guardias civiles ni hubo previsión alguna de que lo hiciera. El PSOE votó en contra de ello en el Parlamento Europeo y en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Este asunto no fue menor, ya que además de afectar a su seguridad, también impactaba en su jubilación.

Ni en Europa, ni en Madrid, ni en el Campo de Gibraltar. La profesión de Guardia Civil -tampoco la de Policía- no se consideró de riesgo a pesar de las cifras de fallecimientos en acto de servicio y el aumento de las agresiones contra agentes. En 2023, respecto a 2022, los ataques con cuchillos o armas blancas contra guardias civiles y policías se duplicaron. Pero ninguno de esos datos fue suficiente para que el Gobierno convocara esa mesa de negociación que los agentes le reclamaban a Grande-Marlaska.

Así, desde las organizaciones que representaban a los guardias civiles mostraron su «preocupación y descontento con la falta de acción por parte del ministro del Interior, Grande Marlaska, en relación al reconocimiento de los guardias civiles como trabajadores de riesgo», señalaron desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

Recordaron, además, que esta negativa a considerarles profesión de riesgo afectaba a otras condiciones muy importantes para su carrera profesional, como la jubilación. En otros cuerpos policiales, especialmente los autonómicos, ese calificativo de peligrosidad sí existía. «Esta consideración es vital para acabar con los agravios en materia de jubilación que los agentes sufrían respecto al resto de policías autonómicas y locales», advirtieron.

Pese a todo ello, desde Interior y desde el gabinete de Grande-Marlaska -a pesar de que así se lo había prometido- no comunicaron ninguna intención por reunirse con los agentes. No fue porque no lo hubieran solicitado «media docena de veces», recordaron a OKDIARIO fuentes de la Guardia Civil. Tampoco «proporcionaron detalles sobre el avance del grupo de trabajo que se anunció previamente para tratar la jubilación de los agentes».