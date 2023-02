Las conocidas como gemelas de Sabadell, Pilar y Dolores Vázquez, planificaron a conciencia el asesinato de la pareja de esta última, Pedro. Así lo demuestran los audios que se han filtrado casi dos años después del crimen, que tuvo lugar en julio de 2021.

En las grabaciones se escucha a Pilar hablar con su novio, Isaac, sobre la forma en la que iban a acabar con la vida de Pedro. «Mi hermana no aguanta más. Hay que ver cómo conseguir cloroformo para dormirlo y luego… De este viernes no quiere que pase. Así que a ver cómo conseguimos eso para que ella lo duerma y nosotros rematarlo. Se va a hacer el viernes por la noche, yo me voy a pedir el día», dice en uno de los audios.

Sin embargo, Isaac tenía otra idea en la cabeza: utilizar una pistola táser. «Con 12.000 voltios se le fulmina y se le electrocuta. Con los chispazos que mete…», señala, tras decir que también podrían comprar «otra más grande». «El viernes me voy para tu casa y, una vez que no respire, hacemos el transporte. Si es poco para una persona corpulenta, pues compramos otra más grande», agrega haciendo referencia a la intensidad del arma.

Además, en otro vídeo al que ha tenido acceso Telecinco, Isaac -considerado el autor material del crimen- le muestra a su pareja la pistola táser que ha adquirido y la intensidad que tiene. «Mira que chispazos mete, esto tira bien», dice mientras enseña el arma ante la cámara.

Finalmente, las gemelas e Isaac acabaron con la vida de Pedro utilizando una herramienta con la que le golpearon en repetidas ocasiones en la cabeza. Los hechos ocurrieron en la vivienda de una de las hermanas, donde precisamente se obtuvo una de las pruebas definitivas. Y es que, uno de sus vecinos grabó por la mirilla cómo limpiaban la sangre mientras la víctima yacía en el suelo del rellano tras intentar escapar de la casa.

Ahora, se enfrentan a más de 20 años de prisión. La Fiscalía y la acusación particular consideran que fue un crimen planificado por Dolores, su pareja, y que contó con la colaboración de Pilar y del novio de ésta, Isaac, considerado el autor material.