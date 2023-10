El Ayuntamiento de Murcia no ha tardado en responder al abogado de la discoteca del incendio mortal. El letrado sostiene que el local sí tenía licencia y se quemó en el incendio. La vicealcaldesa de la ciudad, Rebeca Pérez, le contesta: «Que no busquen la licencia en los escombros, que no la van a encontrar» en referencia a que dicha licencia no existe por mucho que se empeñe el abogado de la discoteca donde se han recuperado los cuerpos de 13 víctimas mortales.

La responsable municipal ha aclarado, como ya avanzó OKDIARIO, que el la empresa Teatre SL sólo tuvo licencia de sala de fiestas en el año 2008, y que nunca la tuvo para la reforma que dividió el edificio en las discotecas Teatre y Fonda de los Milagros en el año 2019. Por tanto, según la concejal que desmiente al letrado, la Fonda nunca pudo tener licencia de actividad.

Según ha explicado Rebeca Pérez en el programa Mañaneros de TVE, nunca se aprobó esa reforma y ya en enero de 2022 la anterior corporación municipal del PSOE decretó el cese de actividad para la empresa Teatre SL y por tanto para los dos locales que pretendía abrir y han protagonizado el incendio mortal: Teatre y la Fonda.

Lo que no se explica la concejal, y es lo que investiga el Ayuntamiento actual del PP y la juez, es el motivo por el que el anterior consistorio no precintó ambos locales tras decretar el cese de la actividad de las discotecas y no cumplirse la orden durante 21 meses.

La corporación actual del PP asegura que ellos desconocían la situación de presunta ilegalidad de las discotecas, ya que sólo llevaban 100 días de gestión tras vencer en las últimas elecciones municipales. La vicealcadesa afirma que «ha habido una falta de trazabilidad de la anterior corporación que facilitó que las discotecas siguieran abiertas» y asegura que lo van a investigar hasta el final.

El Ayuntamiento de Murcia, actualmente en manos del Partido Popular, insiste en que desconocía que las dos discotecas seguían funcionando, a pesar de ser muy conocidas en Murcia y publicitarse continuamente en las redes sociales.

Diligencias por 13 homicidios

Entre tanto, el Juzgado e Instrucción número 3 de Murcia, se ha hecho cargo del caso del incendio de las discotecas de la zona de Las Atalayas y ha abierto diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

A partir de ahora, la titular de este juzgado es la encargada de dirigir la investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Fue el Juzgado número 7 en funciones de guardia quien se encargo de los primeros trámites, con el levantamiento de los cadáveres rescatados por los Bomberos de Murcia en el lugar de los hechos e impulsando las tareas de identificación.