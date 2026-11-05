Así ha evitado la Guardia Civil el secuestro de un joven de 24 años en Burgos: hay 4 detenidos

Pistola en mano, sacando del coche a cuatro delincuentes que habían secuestrado a un joven de 24 años. Son las imágenes del rescate de la víctima y la detención de los secuestradores por parte de varias patrullas de la Guardia Civil en Burgos.

La secuencia de los hechos arrancó ayer miércoles 4 de noviembre, a las 12:30 horas, en Briviesca (Burgos). Allí, a plena luz del día, tres hombres descendieron de un coche blanco (el mismo en el que fueron detenidos poco después), le dieron una paliza a un joven y le introdujeron en el coche en contra de su voluntad, huyendo a toda velocidad del municipio.

Varios testigos presenciaron la violenta escena y avisaron de inmediato a la Guardia Civil, entre ellos un guardia civil retirado, que comunicó a sus compañeros las características del vehículo.

Localizados en la N-1

De inmediato, la Guardia Civil desplegó un dispositivo de búsqueda integrado por 30 agentes, muchos de ellos de Tráfico, que consiguió localizar el vehículo de los secuestradores en la Nacional 1, cerca de la localidad de Monasterio de Rodilla.

En ese momento, varios guardias civiles, pistola en mano, se acercaron a los secuestradores y los sacaron del coche, junto a la víctima, atada de pies y manos y con serias lesiones debido a la paliza que había recibido.

Los guardias detuvieron a los cuatro agresores, tres hombres y una mujer, y trasladaron a la víctima hasta un centro hospitalario de la ciudad de Burgos, donde recibió atención por las graves lesiones que presentaba.