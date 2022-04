La Guardia Civil ha finalizado el registro en casa de Óscar, el amigo de Esther López que fue el último en verla con vida, en Traspinedo. Los investigadores han registrado hasta tres viviendas de Óscar, el amigo y sospechoso de la desaparición de Esther López en esta localidad vallisoletana el pasado 12 de enero. Se trata del domicilio familiar en Valladolid, la casa a la que se acababa de mudar en una localidad cercana y la vivienda de veraneo de sus padres en Traspinedo. El abogado que le había asistido hasta ahora renunció cuando empezaron estos registros, ya que se dedicaba a asistir a la familia en los negocios y fue sustituido por una especialista en derecho penal. Todos los registros se han realizado bajo la tutela judicial de la juez instructora.

Los registros han contado con la presencia del joven, que nunca ha sido detenido. La casa de El Romeral es un chalet en una urbanización, a las afueras del pueblo de Traspinedo, muy cerca del lugar donde el ahora sospechoso dijo dejar a Esther a las 3 de la madrugada del 12 de enero. Tal y como contó OKDIARIO esta misma mañana uno de los negocios familiares de los padres de Óscar amaneció empapelado con carteles con la foto de la joven Esther López.

Las explicaciones de Óscar durante las horas posteriores a la desaparición de Esther no se sustentan en pruebas pero ¿lo convierte eso en más culpable? No, simplemente su relato lo sustenta su palabra, y su palabra está siendo poco fiable en algunos aspectos para los investigadores. ¿Por qué no mencionó que estuvo con Esther López y con su otro amigo Carlos en otro lugar antes de dejar a su amigo en su casa? ¿Cómo es posible que dejara a Esther López en un cruce pero que el teléfono de ella haya sido situado científicamente en su casa por los agentes? ¿Por qué tardó cuatro días en hablar con la familia de Esther, con quienes tenía relación de cierta amistad, pese a ser la última persona que había visto a la chica?

Este es uno de los comportamientos que más sorprendió. Óscar no era amigo de Esther López en el sentido de pertenecer a la misma pandilla o cuadrilla, ya que generacionalmente estaba más lejos de ella. Por eso sorprende que mientras todo el pueblo ya buscaba a la joven desaparecida en batidas coordinadas por la Guardia Civil, Óscar no se hubiera dirigido a una familia a la que conocía bien. La joven de Traspinedo desapareció el martes, pero no fue hasta el domingo 16 de enero cuando Óscar le escribió un mensaje a la familia de Esther para preguntarle si había novedades de su desaparición.

La casa de Traspinedo donde Óscar asegura que durmió está ubicada en la urbanización El Romeral, cerca de donde el joven declaró haber detenido su coche, en una pista de tierra, para dejar a una buena amiga sola, de madrugada y a más de una hora a pie de su casa. Esta vivienda es un lugar donde se puede entrar y salir en coche sin ser visto por los vecinos, ya que guarda celosamente su privacidad.

El joven ya relató a los investigadores que en la madrugada del 12 de enero Óscar y Esther recorrieron juntos en coche los 600 metros que separan la rotonda de La Maña en Traspinedo de la entrada a la urbanización El Romeral. El último lugar donde fue vista Esther se conoce porque lo reveló el propio Óscar, quien lo recuerda perfectamente porque se trata de la entrada a la urbanización El Romeral, lugar donde él asegura haber pasado la noche que desapareció su amiga.

Era habitual que Óscar se quedase a dormir en la casa de verano de sus padres cuando salía por el pueblo de origen familiar, ya que habitualmente reside en Valladolid y muchas veces cuando acababa tarde en las fiestas o tras haber quedado con sus amigos decidía pernoctar en esta casa.