El vínculo menos esperado que une a Tamara Falcó con Daniel Sancho

A estas alturas todo el mundo conoce la situación que está atravesando Daniel Sancho después de haber reconocido que descuartizó a Edwin Arrieta en Tailandia. El joven cocinero asegura que la muerte del cirujano fue un accidente y ahora la justicia debe tomar cartas en el asunto. El pasado 9 de abril comenzó el juicio.

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo están siendo vigilados de cerca, pero lo que nadie imaginaba es que Tamara Falcó tuviera relación con toda esta historia. En las últimas horas ha salido la luz que su marido, el reconocido empresario Íñigo Onieva, es uno de los grandes amigos del abogado que defiende a la familia de Edwin Arrieta.

El letrado que está mirando por los intereses de los Arrieta se llama Juanjo Ospina y conoce a Íñigo desde que era un niño. «Llevan toda la vida juntos y a día de hoy siguen perteneciendo al mismo grupo de amigos», ha declarado un testigo en una conocida revista que está siguiendo este caso desde el principio. Juanjo tiene tanta presencia en la vida de Tamara que incluso estuvo en su boda, un evento celebrado en el palacio de El Rincón, propiedad que pertenece a la aristócrata desde la muerte de su padre, Carlos Falcó.

Juanjo Ospina ha ganado bastante repercusión desde que el juicio contra Daniel Sancho se ha puesto en marcha. «Cerramos una semana de trabajo apasionante. Una experiencia única para cualquier abogado amante del derecho penal. Comenzamos con una rueda de prensa donde explicamos el motivo del viaje, en el inicio del juicio oral a Daniel Sancho por el crimen sobre el hijo y hermano de nuestros clientes, la familia Arrieta», escribió en sus redes tras finalizar la pequeña jornada.

Las declaraciones de Juanjo Ospina

Como era de esperar, Juanjo no ha hecho declaraciones sobre el vínculo que le une a Tamara Falcó, actual marquesa de Griñón. Pero sí ha dado un paso adelante en sus redes sociales para mandar dos mensajes de agradecimiento: uno a la Fiscalía y otro a las autoridades de Tailandia. «Agradecer a la fiscalía su enorme trabajo en nombre de la familia», ha escrito en nombre de los Arrieta. Y por otro lado ha añadido: «Agradecer a la policía Tailandesa el esclarecimiento de un asesinato en horas. Su ágil y rápido análisis de las cámaras de seguridad, práctica de testificales, y seguir el hilo del crimen hasta saber quien fue su autor, ya que de no ser así el delito hubiera quedado impune».

El letrado considera que ha ejecutado un trabajo eficaz, por eso se siente satisfecho. Sus declaraciones están estudiadas al detalle, sobre todo desde que Rodolfo Sancho ha protagonizado un documental en HBO para dar su versión de los hechos. Este acontecimiento no le ha sentado bien a los familiares de Edwin Arrieta, quienes recalcan que solamente hay una víctima: el médico colombiano.

«Mi cariño y gratitud a mis clientes, la familia Arrieta en estos momentos tan difíciles, a nosotros sólo nos queda perseverar en hacer un buen trabajo», les ha dicho el amigo de Íñigo Onieva. «Termino no sin antes agradecer a los medios de comunicación su labor titánica, ante el sol, el calor, y falta de sueño, por informar verazmente sobre el caso».

Rodolfo Sancho también ha hablado

Afortunadamente Tamara Falcó no se ha visto obligada a contestar a ninguna pregunta relacionada con Daniel Sancho. Tampoco se han puesto en contacto con ella para obtener información sobre el abogado de la familia Arrieta, así que en ese sentido está salvada. Afortunadamente para ella Rodolfo Sancho ha tomado las riendas de la situación y ha dado una entrevista en ‘Lecturas’. Aprovechado que el foco estaba puesto en él para dejar claro que siempre estará al lado de su hijo. Esa es la razón por la que se ha trasladado a Tailandia.

El actor también ha explicado qué pensó cuando descubrió lo que había sucedido con Daniel Sancho y el médico colombiano. «Mi primera reacción es de estupefacción y de no creerme a pies juntillas lo que están contando porque no cuadraba nada, todo era muy extraño. Al día siguiente consigo hablar con él, cosa absolutamente estrambótica porque le dejaban tener el teléfono, y él me cuenta lo que ha pasado. Está en un estado de shock importante».

Rodolfo se ha trasladado hasta el país asiático, donde coincidirá con Silvia Bronchalo, a pesar de que no se les ha visto juntos en ningún momento porque entre ellos no hay buena relación. Aunque ahora están unidos para apoyar a Daniel. El artista ha aclarado como fue la conversación que tuvo con su primogénito justo después de que este fuera arrestado: «Me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que acaba de una forma trágica. La conversación no fue muy larga pero no hacía falta más. Yo ya sabía lo que tenía que hacer desde el principio».