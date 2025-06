Quién es Rita Indiana, la profesora de Nueva York que ha recomendado no ir a la Feria del Libro

La Feria del Libro de Madrid ha estado marcada por una ausencia tan llamativa como inesperada. La escritora, música y profesora Rita Indiana, figura central de la programación de este año bajo el lema Nueva York ilumina la Feria, finalmente no ha participado en el evento, pese a que su presencia estaba planeada desde hace meses. El motivo, aparentemente vinculado a una recomendación por parte de la Universidad de Nueva York (NYU), donde trabaja, ha encendido un debate más amplio sobre política, movilidad académica y libertad cultural.

La participación de Rita Indiana no era un detalle menor dentro de la planificación de la feria. Desde que concluyó la edición anterior, su nombre fue uno de los primeros en ocupar la mesa de trabajo de la directora del evento, Eva Orúe. La intención era clara: aprovechar la figura de Indiana como una personalidad multifacética, capaz de tender puentes entre la literatura en español que se produce en América Latina y la que florece en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York.

Todo estaba previsto para que la autora dominicana participara de encuentros, charlas y presentaciones. Sin embargo, cuando faltaban menos de tres semanas para la apertura, Indiana recibió una advertencia institucional: viajar a España podría suponerle dificultades a su regreso. Este mensaje, aparentemente relacionado con las tensiones de Estados Unidos y las restricciones migratorias impulsadas en el marco de la candidatura presidencial de Donald Trump, cambió por completo el plan. La escritora no quiere salir del país, no tanto por voluntad propia como por prudencia, para no arriesgar su posición académica.

Pero, ¿quién es exactamente Rita Indiana, la mujer cuya ausencia ha generado tanto ruido en el ámbito literario? Nacida en Santo Domingo en 1977, es una figura que escapa a cualquier definición rígida. Escritora de novelas y cuentos, compositora, cantante, activista y también profesora universitaria, su carrera ha sido un constante ejercicio de transgresión creativa. Su estilo narrativo mezcla mitología, política, ciencia ficción y referencias culturales caribeñas en dosis nunca convencionales.

Desde hace algunos años, se desempeña como directora del máster de Escritura Creativa en Español de la NYU. Su lugar en el ámbito académico le ha dado una visibilidad aún mayor, permitiéndole formar a nuevas generaciones de autores hispanohablantes desde uno de los centros culturales más influyentes del planeta. En este sentido, su relación con la ciudad de Nueva York es clave: allí ha encontrado el espacio donde convergen sus múltiples facetas y donde ha podido experimentar sin fronteras entre géneros ni disciplinas.

Indiana no es una autora de trayectoria discreta. Ha publicado al menos seis novelas y varios libros de relatos, entre los que destacan La mucama de Omicunlé, galardonada por la Asociación de Autores del Caribe en 2017, y Asmodeo, su obra más reciente, editada por Periférica y presentada en Madrid a comienzos de 2024. En esta última novela, da vida a un demonio antiguo que recorre los cuerpos de músicos del Caribe en busca de nuevas formas de habitar el mundo moderno. La historia muestra hasta qué punto su escritura escapa del canon tradicional.

En el ámbito musical, su regreso discográfico en 2021 con Mandinga Times fue recibido con entusiasmo, llegando incluso a una nominación en los Latin Grammy como Mejor nueva artista. Aunque no era su primer álbum, sí supuso su reaparición pública después de una década de silencio. En sus canciones, como en sus libros, hay un fuerte componente político y un lenguaje visual lleno de ironía, crítica y referencias al mundo afrocaribeño y queer.

Además, ha trabajado como letrista para artistas como Julieta Venegas y Calle 13, lo que evidencia su peso en la cultura popular latinoamericana. Su vínculo con el teatro también ha sido relevante: en 2023 estrenó la pieza Tu nombre verdadero en el teatro Flamboyán del Clemente Center, una reflexión poética y crítica sobre la identidad de género, el lenguaje y la herencia familiar.

En medio del entusiasmo que rodea cada año a la Feria del Libro, la decisión de Rita Indiana de no acudir ha provocado interrogantes sobre los límites actuales de la libertad académica y cultural. Aunque no se ha producido ninguna censura explícita, el hecho de que una universidad como NYU sugiera a una de sus profesoras evitar un viaje por temor a represalias en materia migratoria es un síntoma inquietante. Más aún cuando esa profesora representa un cruce de caminos tan fértil entre el Caribe, América Latina y Estados Unidos.

Su baja ha sido particularmente significativa por tratarse de una de las voces más potentes del panorama literario actual. Su visión crítica, su apuesta por una literatura que dialogue con la música, el teatro y la política, y su forma de situarse como autora queer en un espacio dominado por discursos tradicionales, hacían de ella una figura clave para este tipo de evento internacional. Muchos asistentes lamentaron su ausencia, percibiéndola no solo como una baja en el programa, sino como una oportunidad perdida para el diálogo intercultural.