El verano más corto de la historia: Roberto Brasero avisa de la borrasca que lo cambiará todo

Roberto Brasero avisa de la llegada de una borrasca que lo cambiará todo, nos habrá dejado el verano más corto de la historia. La llegada de un giro radical en el tiempo puede ser una realidad si nos fijamos en la previsión de este experto en el tiempo.

Hemos vivido una anomalía térmica que tiene los días contados y que nos alejará totalmente de una situación idílica. Del calor de los próximos días vamos a pasar a una primavera de valores normales o incluso más fríos de los esperados.

Habrá sido el verano más corto de la historia

Solo unos días habrá durado esas temperaturas por encima de lo que sería habitual que nos han acompañado durante estas jornadas. Después hemos tenido que volver a la normalidad con unas cifras que no son nada buenas y que nos habrán dejado un mal sabor de boca.

Especialmente para todos aquellos que ya han sacado la ropa de verano, será mejor que se dejen algo para poder afrontar unos días marcados por un mal tiempo que pensábamos que ya no volvería. Estamos ante un cambio que puede llegar a ser el que marque una diferencia importante.

La situación de estas últimas semanas no deja lugar a dudas, vivimos una montaña rusa de temperaturas que tiene efectos directos sobre unos cuerpos que parecerá que se mueven a merced de este tiempo que parece que no termina de estabilizarse del todo.

Roberto Brasero es uno de los expertos en el estudio del tiempo que no ha dudado en decir la verdad siempre. No tiene pelos en la lengua para advertir del riesgo que corremos después de este periodo de bonanza. Volver al mal tiempo no es nada fácil, especialmente cuando estamos ante un mes de abril tan cambiante.

No solo prepararemos el paraguas, también la chaqueta para hacer frente a unos cambios que no son nada buenos y que realmente pueden alejarnos del momento idílico que desearíamos vivir. Todavía falta un poco más un verano que si vemos las cifras de estos días pasados, ya apunta maneras.

Hemos pasado de los 30º a los más de estos días del fin de semana en el que el norte ha vivido un verano fuera de lo común. España se debe preparar para un verano que aún no ha llegado.

La borrasca que lo cambia todo según Roberto Brasero es esta

El experto en el tiempo Roberto Brasero puede cambiarlo todo con su última predicción. Tiene muy claro qué es lo que nos está esperando y las consecuencias que puede tener sobre nuestro tiempo libre o salud. Será mejor que nos preparemos para lo peor.

Tal como nos informa desde su canal de El tiempo: «Seguirán las nubes este miércoles en el extremo norte peninsular, con algunas lluvias débiles hacia Cantabria y el País Vasco y débiles nevadas en los Pirineos a partir de unos 1.500 metros. También veremos nubes en el este de Cataluña y Baleares con posibilidad de algún chubasco. El viento seguirá con rachas fuertes en Galicia, Menorca, el Ampurdán y el bajo Ebro, y en el resto de España volverá a ser un día soleado. La diferencia la vamos a tener en las temperaturas: bajarán este miércoles en la mayor parte de España y sobre todo en zonas donde hasta ahora estaba haciendo mucho calor y hoy no tanto».

La misma previsión sigue: «Ya la mañana será más fresca en la franca central de la península con unas mínimas inferiores a las de hoy aunque ese descenso de las temperaturas matinales lo notaremos sobre todo a partir del jueves. Y de cara a la tarde nos vamos a fijar en Málaga y Murcia que es donde se espera la mayor bajada, de casi 10 grados respecto a hoy. Y es que este martes aún están muy altas en esas provincias (Lorca y Coín han llegado ya a los 33º) y mañana se quedarán en torno a los 23º o 24º. También bajarán en el mediterráneo gaditano, provincia de Almería y la isla de Mallorca donde en su capital, Palma, la máxima prevista para el miércoles es de 17º. En el Guadalquivir no cambian de momento y en Sevilla seguirán rebasando los 30º. Ahí será mañana cuando bajen un poco».

La única parte positiva de la llegada de esta nueva borrasca que empiece a bajar las temperaturas desde hoy mismo es que supondrá un respiro para algunos lugares en los que la sequía está causando estragos: «Mientras tanto nuestros embalses siguen sumando agua, a pesar de las escasas precipitaciones de los últimos días y las temperaturas altas. Tercera semana consecutiva de subida aunque esta vez haya sido bastante menos que las anteriores. En la última semana nuestras reservas han aumentado un 0,6%, lo que supone 321 hm3 más de agua embalada. De media en España los embalses están hoy 66,6%, una situación mucho mejor que la del año pasado por esta fecha (50.7%) y por encima también de la media de los últimos diez años (64,2%) que se suele tomar como referencia».