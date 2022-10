El trágico cambio de vida de la protagonista de ‘The Ring’

‘The Ring’ fue una de las películas que marcó a más de una generación, el cine de terror no sería lo mismo sin esta película cuya protagonista sufrió las consecuencias de ese éxito. Si hay una imagen icónica que todos recordamos al pensar en este film es la de una niña morena de pelo largo. La película tenía una versión original japonesa y una americana, en concreto la actriz americana que tuvo más repercusión ha vivido un trágico cambio de vida desde que protagonizó la película en la que no podías ver una cinta maldita.

Daveigh Chase es la actriz que dio vida a Samara, la niña morena de pelo largo que salía de las pantallas para acabar con todo aquel que veía una película. La cinta maldita no solo supuso su primer gran éxito, también le cambio la existencia y acabó provocando más de un dolor de cabeza de toda su familia.

Era muy joven cuando grabó la película de ‘The Ring’, quizás fue incapaz de entender que esa atmosfera de miedo que era capaz de generar no era real. Ella misma parece que se vio inmersa en un universo que no terminaba de ser como debía. En el año 2003 ganó el premio a la mejor villana en los MTV Movie Awards, pero poco después ya se quedaría fuera de la segunda parte de la cinta, al ser ‘demasiado mayor’.

Empezó entonces una carrera en el mundo de la moda que avanzaba a la misma velocidad que sus problemas con las drogas y con la justicia. Sus adicciones la han llevado a tener una vida repleta de problemas de la que nunca ha logrado recuperarse, un trágico final para una niña que prometía, podría haber tenido una carrera marcada por el éxito inicial que le llegó casi sin esperarlo.

A sus 32 años sigue luchando por solucionar todos los incidentes que ha tenido con la ley, pero también para solucionar sus problemas con las drogas. De niña promesa de Hollywood pasó a ser una modelo con numerosas adicciones. Algo que le ha servido para mantenerse en la cresta de la ola, en una profesión de lo más exigente que tiene por el contrario una retroalimentación en todo lo que le hace daño. Daveigh siempre será recordad como la niña de ‘The Ring’