Todo sobre Alejandra Martos: así es la hija más desconocida de Raphael

El estado de salud de Raphael ha hecho saltar las alarmas y ha situado a su familia en el centro del foco mediático. Alejandra Martos, la segunda hija que el cantante tiene con Natalia Figueroa, es uno de los miembros más discretos de este emblemático clan. Aunque su nombre podría no resonar tanto como el de su icónico padre o su hermano Jacobo, ha construido una vida que combina el arte, la familia y la transparencia. Motivada por sus intereses culturales, ha llevado a cabo varios proyectos profesionales importantes, siempre sin perder el norte y contando con el respaldo de los pequeños de la casa.

Nacida el 29 de agosto de 1974 en Madrid, Alejandra llegó al mundo un año después que su hermano mayor, Jacobo. Su vida ha estado marcada por la fama de su padre, pues este último es uno de los rostros más aplaudidos de nuestro país. Fue apadrinada por una figura legendaria, el torero Manuel Benítez ‘El Cordobés’ y su presentación al mundo fue documentada por todas las revistas de la época.

La infancia de Alejandra Martos no fue normal. La casa familiar en la urbanización Montepríncipe de Madrid era escenario de reuniones con artistas, políticos y periodistas que marcaban el ritmo de una vida social intensa. Desde pequeña estuvo rodeada de lo más selecto de la sociedad y ha tenido acceso a una educación a la que ha sabido sacar provecho. Todo lo que hace está muy estudiado, por eso podemos decir que la protagonista de nuestra noticia ha heredado el talento de Raphael.

El arte, la gran pasión de Alejandra Martos

A pesar de las constantes ausencias de su padre debido a sus giras internacionales, Alejandra no creció sola porque siempre estuvo acompañada de su madre, Natalia. En ese sentido no ha tenido ningún tipo de problema, al contrario. Sus progenitores se han esforzado para formar una familia unida, fuerte y feliz.

A diferencia de otras personas que siguen los pasos de sus padres en el mundo del entretenimiento, la protagonista de nuestra noticia tomó un rumbo completamente diferente. Su pasión por el arte marcó su camino profesional. Alejandra decidió dedicarse a la restauración, un campo que le permitió combinar su amor por la creatividad con un enfoque técnico. Se esforzó tanto que ha cerrado acuerdos muy interesantes.

Desde 2004, Alejandra trabaja como restauradora en el prestigioso Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, una institución reconocida a nivel mundial. Este rol no solo subraya su talento, sino también su compromiso con una carrera que ha sabido equilibrar con las demandas de su vida personal.

¿Cómo es la vida sentimental de Alejandra Martos?

Alejandra protagonizó uno de los eventos sociales más destacados del año: su boda con Álvaro Arenzana. Este acontecimiento tuvo lugar en 2001.La ceremonia tuvo lugar en el jardín de la casa familiar en Montepríncipe, un enclave que ya había sido testigo de celebraciones memorables. Oficiada por el mismo sacerdote que casó a Raphael y Natalia en 1972, la boda reunió a destacados personajes de la política, la cultura y el entretenimiento, como José María Aznar, Rocío Jurado y Lina Morgan. Alejandra lució un vestido diseñado por Roberto Torretta (actual suegro de Marta Ortega) y Raphael la acompañó al altar.

La pareja formó una familia y dio la bienvenida a dos hijos: Manuela, nacida en 2003 y Carlo, en 2005. Durante los primeros años de su matrimonio mantuvieron una vida discreta en Madrid. Sin embargo, en 2016 las circunstancias laborales de Álvaro llevaron a la familia a trasladarse a México, una decisión que representó un cambio significativo en sus vidas.

A pesar de los esfuerzos por mantener la estabilidad Alejandra y Álvaro anunciaron su separación tras más de 18 años de matrimonio en 2019. Desde entonces, la hija de Raphael ha centrado sus fuerzas en su carrera y en el cuidado de sus hijos. Este pasado mes de agosto, celebró su 50º cumpleaños rodeada de amigos y familiares. Fue una fiesta que también tuvo importancia para la crónica social.

La hija de Raphael, un verdadero apoyo

Aunque su trabajo como restauradora es su principal ocupación, Alejandra también ha explorado otros caminos creativos. Como figura en su perfil de Instagram, colabora con la firma de bolsos De Chávarri, mostrando un gusto refinado y un talento que no tiene nada que envidiar al de su padre. Hay que recalcar que entre ambos hay una relación estupenda.

La ex mujer de Álvaro Arenzana está haciendo un esfuerzo por salir adelante. No se siente cómoda hablando delante de las cámaras, pero sabe que hay mucha gente preocupada por Raphael y no quiere que nadie se confunda. Una de las cosas que se ha contado era que el artista iba a abandonar el Hospital Universitario 12 de Octubre el día 24 por la mañana, pero Alejandra y sus dos hermanos han dejado claro que desgraciadamente esto no será así. De momento solo pueden hacer una cosa: ser pacientes y apoyar al cantante desde el citado centro médico, pues no saben cuando le darán el alta.