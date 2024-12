Natalia Figueroa desvela por fin cuándo saldrá Raphael del hospital: "Nosotros obedecemos"

Raphael se encuentra ingresado en el Hospital Universitario 12 de Octubre tras sufrir un fallo cardiovascular mientras realizaba un programa especial de Navidad. Varios testigos aseguraron que vieron al cantante desorientado y algo perdido, pero abandonó el plató donde estaba a pie. Enseguida pidió ayuda y su familia ha estado a su lado desde el primer momento. Recientemente Natalia Figueroa ha trasladado el último parte y ha desvelado cuándo podrá abandonar su ingreso hospitalario.

Natalia Figueroa es uno de los grandes apoyos de Raphael. Ha estado en la sombra durante gran parte de su carrera, pero siempre le ha apoyado en todo. Como no podía ser de otra forma, sus visitas al hospital son constantes y atiende a la prensa con una gran amabilidad. «Gracias por estar aquí», ha declarado durante su nuevo encuentro con los medios. Después ha dado la información que todo el mundo estaba buscando.

Natalia Figueroa con su hija, Alejandra Martos. (Foto: Gtres)

Natalia ha desmentido que Raphael vaya a recibir el alta este fin de semana. Eso sí, no tardará mucho en recibir el permiso de su equipo médico. «Hoy no, hoy no. Pronto, pero hoy no», ha comentado al respecto. Su tono de voz demuestra que el peligro ya ha pasado. Lo único que necesita el artista es descansar y completar las pruebas que los especialistas tienen preparadas.

¿Cómo se encuentra Raphael?

La mujer del cantante se ha dejado ver en el hospital junto a su hija Alejandra. Hay que señalar que los otros dos hijos del cantante, Jacobo y Manuel, también están muy pendientes de todo. Manuel Martos disfruta de una relación cercana con su padre, de hecho han trabajado juntos en distintos proyectos, de ahí que haya ejercido de portavoz en esta situación.

Raphael en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Natalia, tan educada como de costumbre, ha asegurado que desconoce la fecha en la que su marido recibirá el alta. No obstante, está tranquila porque él se encuentra en perfecto estado. «Para adelante, para para adelante. Todo va bien», ha comentado al respecto ante los micrófonos de la agencia Gtres.

El alta hospitalaria de Raphael

De momento ni Alejandra, ni Natalia ni ningún otro miembro de la familia saben cuando podrán abandonar el Hospital Universitario 12 de Octubre. Pero no están dispuestas a poner pegas porque lo único que importa es que el artista se recupere al 100%.

«No sabemos, lo que nos digan. Nosotros obedecemos a los médicos», responde Figueroa cuando le preguntan si pasarán allí la Nochebuena. Lo único que sabe es que el sábado 21 de diciembre no está previsto que le den el alta.

Natalia Figueroa visitando a Raphael. (Foto: Gtres)

La protagonista de esta noticia ha definido lo que ha pasado con Raphael con dos únicas palabras: «En susto». Por suerte, está bien acompañado.

La unión y el apoyo familiar

Los tres hijos de Raphael se han mostrado unidos. Manuel Martos es el que más peso mediático tiene y se ha portado muy bien con los reporteros. En una de sus últimas apariciones dijo: «Ha sido algo transitorio pero está bien». Todos están más tranquilos porque el artista de Linares ya ha pasado la peor parte. Ahora solamente debe ser paciente y esperar las indicaciones de su equipo médico, que llegarán «pronto».